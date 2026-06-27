Texasban két hét után megtalálták az otthonából elkóborolt zsiráfot – VIDEÓ

Texasban két hét után megtalálták az otthonából elkóborolt zsiráfot – közölték a helyi hatóságok.

A 3 éves Gracie-t repülőgépről, egy nehezen megközelíthető hegyvidéki erdős területen fedezték fel, alig 7 kilométerre attól a farmtól, amelyen tartják – jelezte Nathan Johnson, Real megye seriffje pénteken.

Vick Jones, az egzotikus állat tulajdonosa közölte:

azt valószínűsíti, hogy Gracie eltévedt, miközben táplálékot keresett, ugyanis alig néhány hete került hozzájuk, és még nem szokta meg új lakhelyét. Kiemelte, hogy a hasonló esetek elkerülése érdekében azt tervezi, kerítést épít a zsiráf számára kijelölt területen.

Az állatot egy másik zsiráffal együtt a Cedar Hollow nevű magánbirtokon tartják a szövetségi állam Texas Hill Country nevű hegyvidéki, lakott területektől távol eső részén.

TEXAS Gracie the 3-year-old giraffe is BACK HOME after two weeks on the loose in Real County! This tall Texas escape artist wandered 4 miles from Cedar Hollow Ranch, but a sharp helicopter crew spotted her looking “fat and happy.” Welcome back, girl! pic.twitter.com/JcOEzZCvj3 — Jfk Awakening Q17 (@jfkawakeninQ) June 27, 2026

Az Egyesült Államokban Texasnak ezen a részén tartják a legtöbb egzotikus vadállatot – mutatott rá a zsiráfszökés kapcsán a seriff. Hozzátette: eltűnt majmok és zebrák ügyében is volt már teendője, de zsiráffal most akadt dolga először.

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