Meghalt a legmagasabb pekingi épületnek nekiütköző sportrepülő pilótája

Meghalt az a pilóta, akinek a sportrepülőgépe nekiütközött pénteken Peking legmagasabb épületének. Az esetnek 13 sebesültje van.

A kínai hatóságok szerint a kétszemélyes sportrepülőgép pénteken délután ütközött neki egy toronyépületnek. A erről szóló rövid közlemény nem nevezte meg az épületet és azt sem, hogy ki volt a pilóta, valamint hogy az épületben vagy amellett sérültek-e meg emberek.

A Flightradar24 globális repüléskövető szolgáltató közlése szerint a repülőgép Peking legmagasabb felhőkarcolójába, az 528 méter magas, 108 emeletes CITIC Towerbe csapódott.

🇨🇳🔸In Beijing, a light two-seater Sunward SA60L Aurora aircraft crashed into the upper floors of the 109-story CITIC Tower (also known as China Zun), the tallest building in the Chinese capital. pic.twitter.com/v1bMM6Iy1J — Argonaut (@FapeFop90614) June 26, 2026

Az épület az állami tulajdonban lévő CITIC Group, az ország egyik legnagyobb pénzügyi és ipari konglomerátumának a központja.

Videofelvételek szerint

a repülőgép az épület egyik legfelsőbb szintjének ütközve legalább egy ablaktáblát betört és darabokra hullott. A lehulló roncsok nagy területen szóródtak szét, az épület lábánál kisebb tűz ütött ki.

Azt egyelőre szintén nem lehet tudni, hogy mi okozta a katasztrófát egy olyan városban, ahol rendkívül szigorú a légtérellenőrzés. A hatóságok közlése szerint vizsgálatot indítottak az ügyben.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: X.com)