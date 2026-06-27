Meghalt a legmagasabb pekingi épületnek nekiütköző sportrepülő pilótája

A kínai hatóságok szerint a kétszemélyes sportrepülőgép pénteken délután ütközött neki egy toronyépületnek. A erről szóló rövid közlemény nem nevezte meg az épületet és azt sem, hogy ki volt a pilóta, valamint hogy az épületben vagy amellett sérültek-e meg emberek.
A Flightradar24 globális repüléskövető szolgáltató közlése szerint a repülőgép Peking legmagasabb felhőkarcolójába, az 528 méter magas, 108 emeletes CITIC Towerbe csapódott.
Az épület az állami tulajdonban lévő CITIC Group, az ország egyik legnagyobb pénzügyi és ipari konglomerátumának a központja.
Videofelvételek szerint
a repülőgép az épület egyik legfelsőbb szintjének ütközve legalább egy ablaktáblát betört és darabokra hullott. A lehulló roncsok nagy területen szóródtak szét, az épület lábánál kisebb tűz ütött ki.
Azt egyelőre szintén nem lehet tudni, hogy mi okozta a katasztrófát egy olyan városban, ahol rendkívül szigorú a légtérellenőrzés. A hatóságok közlése szerint vizsgálatot indítottak az ügyben.
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A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: X.com)