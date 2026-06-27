Már csak minden ötödik német választó szavazna a német kancellár pártszövetségére, miközben rekorddal vezet az AfD

A német belpolitikában olyan átrendeződés zajlik, amely néhány éve még elképzelhetetlennek tűnt: a korábban karanténba zárt Alternatíva Németországért (AfD) mára Németország legerősebb pártjává vált, és egy friss közvélemény-kutatás szerint minden eddiginél nagyobb, kilenc százalékpontos előnnyel vezet – számolt be a hírről a Brusseles Signal lap. Ez közel ötmillió választópolgárt jelent.

Történelmi előnybe került Németországban az Alternatíva Németországért: egy friss YouGov-felmérés szerint a párt már 29 százalékon áll országosan, miközben Friedrich Merz kancellár CDU/CSU pártszövetsége 20 százalékra esett vissza. Ez azt jelenti, hogy a német kancellár mögött álló kereszténydemokrata tömb támogatottsága tovább zuhan, ma már csak minden ötödik választó szavazna rájuk, miközben az AfD kilenc százalékpontos előnnyel vezeti a pártversenyt.

A friss adatok szerint az AfD mindössze egy százalékpontra van a 30 százalékos lélektani határtól. A CDU/CSU kereszténydemokrata pártszövetsége ezzel szemben ötéves mélypontra süllyedt, a szociáldemokrata SPD pedig mindössze 12 százalékon áll, ezzel történelmi mélyponton állva. A hagyományos német kormánypártok együttesen már a választók harmadát sem tudják megszólítani.

Ez különösen súlyos jelzés Berlin számára, mert a háború utáni német politikai rendszer évtizedeken át két nagy pillérre épült: a kereszténydemokrata CDU/CSU-ra és a szociáldemokrata SPD-re. Ma azonban mindkét párt látványosan gyengül, miközben a német jobboldali rendszerkritikus ellenzék vezető pozícióba került.

Néhány hét alatt tovább nőtt az AfD előnye

A mostani YouGov-adat nem előzmény nélküli. Korábban már beszámoltunk róla, hogy az AfD támogatottsága úgy emelkedik rekordszintre, hogy közben a CDU/CSU folyamatos visszaesésben van.

Kapcsolódó tartalom Újabb felmérések jelzik Németországban az AfD gyorsuló felemelkedését Újabb rekordot ért el a német ellenzéki AfD támogatottsága.

A kormányzó pártok támogatottságának zsugorodása már röviddel a 2025. februári német szövetségi választás után megindult. A nagykoalíciós összefogás akkor még képes volt kormányzati többséget alkotni.

A jelenlegi számok alapján azonban, ha most rendeznének új választást a berlini kormánykoalíció már nem biztos, hogy meg tudná őrizni a többségét.

A német politikában az átrendeződéssel egy feszült időszak válik még inkább kiélezetté. A CDU/CSU továbbra is közel félmilliós párttagsággal rendelkezik, az SPD-nek még szintén sok, nagyjából 350 ezer tagja van, a választók jelentős része azonban láthatóan már nem tőlük vár jó válaszokat a krízisekre. A választók elégedetlenek az energiaárakkal, az ipari gyengüléssel, a migrációból fakadó problémákkal, az infrastruktúra állapotával és a biztonságpolitikai döntésekkel kapcsolatban is.

Kelet-Németországban már tartományi áttörés jöhet

Az AfD előretörése különösen látványos Kelet-Németországban. Szász-Anhalt tartományban a legfrissebb felmérések szerint már 40 százalék felett áll az AfD jelöltje, miközben a CDU-é 25 százalék alá esett. Ez azt jelenti, hogy a párt akár önálló parlamenti többséget is szerezhet a tartományban. Amennyiben ez bekövetkezne, Szász-Anhaltban jöhetne létre Németország történetének első AfD-vezette tartományi kormánya.

A tartományi kormányok Németországban jelentős hatáskörökkel rendelkeznek: komoly befolyásuk van az oktatásra, a rendőrségre és a belbiztonságra, emellett a Bundesraton keresztül az országos döntéshozatalba is beleszólnak. Egy AfD-vezette tartományi kormány ezért nemcsak szimbolikus áttörést jelentene, hanem intézményi hatalomgyakorlást is.

A német politikai elit évek óta az úgynevezett tűzfalstratégiára épít: a hagyományos pártok hivatalosan kizárják az együttműködést az AfD-vel. A logika eddig az volt, hogy a párt előbb-utóbb eléri növekedési határát, és a politikai elszigetelés hosszú távon megállítja.

A friss számok azonban ennek ellenkezőjét mutatják.

Minél nagyobb választói tömb sorakozik fel az AfD mögött, annál nehezebb fenntartani azt az álláspontot, hogy a német választók közel harmadának akaratát tartósan ki lehet zárni a politikai döntéshozatalból.

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Németország belpolitikai átrendeződése az Európai Unióra is nagy hatással lehet. Berlin az Európai Unió legnagyobb gazdasága, az uniós döntéshozatal egyik központi szereplője, és az elmúlt években meghatározó alakítója volt a migrációs, gazdasági, iparpolitikai és biztonságpolitikai iránynak.

Kiemelt kép: Alice Weidel, az ellenzéki Alternatíva Németországnak (AfD) párt és frakció társelnöke beszél, a háttérben Friedrich Merz német kancellár (b3), Lars Klingbeil pénzügyminiszter (b2) és Alexander Dobrindt belügyminiszter (Fotó: MTI/EPA/Clemens Bilan)