Irán drónokkal támadta Bahreint, valamint újabb hajót ért találat a Hormuzi-szorosban

A bahreini külügyminisztérium közleménye szerint „számos iráni drón” érte el az országot, amelynek területén az amerikai haditengerészet ötödik flottája állomásozik. A minisztérium „az ország szuverenitása súlyos megsértésének, a lakosság biztonságára leselkedő kirívó fenyegetésnek” nevezte a támadást. Egyúttal jelezte: az ország fenntartja magának a jogot az önvédelemre.
A Forradalmi Gárda iráni elitalakulat szombati közleménye szerint „az amerikai terrorista hadsereg” több térségbeli létesítményét is célba vették. A célpontokról közelebbit nem közöltek, ahogy a bahreini külügyi közlemény sem tért ki arra, hogy keletkeztek-e károk.
Eközben a brit haditengerészet tengerhajózási biztonsági információs szolgálata (UKMTO) arról számolt be, hogy
szombaton megtámadtak egy tankert a Hormuzi-szorosban. A legénység biztonságban van, és egyelőre nem tudni környezeti kárról. A tanker kapitánya azt mondta, hogy a hajó hídját találta el egy lövedék.
Senki nem jelentkezett egyelőre a támadás elkövetőjeként, de a gyanú azonnal Iránra terelődött – írta az AP hírügynökség.
Csütörtökön egy Irán felől elindított drón eltalált egy kereskedelmi hajót a Hormuzi-szorosban. Erre válaszul támadott az amerikai légierő pénteken iráni célpontokat, és Teherán szerint ez adott okot arra, hogy amerikai erőkhöz köthető célpontokat támadjanak szombaton.
Kapcsolódó tartalom
A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: X.com)