Tömeges ukrán dróntámadás érte Tula megyét, az orosz fegyvergyártás központját

A kormányzó szerint a tulai régió légterében az éjszaka folyamán 157 drónt semlegesítettek. Egy eltalált családi házban egy nő megsebesült.
Tula megye az orosz fegyvergyártás történelmi központja.
A Szergej Szobjanyin, az orosz főváros polgármestere által kiadott tájékoztatások értelmében pénteken, közép-európai idő szerint fél hétig 47 Moszkva felé tartó pilóta nélküli repülőszerkezetet lőttek le. A fővárosi Vnukovo, Seremetyjevo és Domogyedovo repülőtér a biztonsági szervekkel egyeztetve fogad és indít járatokat.
Az orosz védelmi minisztérium pénteken közölte, hogy az éjszaka folyamán a légvédelem 660 ukrán repülőgéptípusú drónt fogott el és semmisített meg 13 régió, valamint a Fekete- és az Azovi-tenger felett.
A tárca arról is beszámolt péntek reggel, hogy az orosz drónrendszerek lezárták az összes utat az ostromlott Kosztyantinivka felé. A városért a harcok 2025 őszén kezdődtek, elfoglalása kiindulópontként szolgálhat a további orosz offenzíva számára Kramatorszk és Szlovjanszk felé.
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Kiemelt kép: Sűrű fekete füst tör a magasba egy ukrán dróntámadást követően Moszkvában 2026. június 18-án (Fotó: MTI/EPA)