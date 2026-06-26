Tömeges ukrán dróntámadás érte Tula megyét, az orosz fegyvergyártás központját

Egy ipari üzemben és egy távvezetékben keletkeztek károk Novomoszkovszkban a Tula megyét ért tömeges ukrán dróntámadás következtében – közölte Dmitrij Miljajev, a régió kormányzója pénteken a Max-csatornáján.

A kormányzó szerint a tulai régió légterében az éjszaka folyamán 157 drónt semlegesítettek. Egy eltalált családi házban egy nő megsebesült.

Tula megye az orosz fegyvergyártás történelmi központja.

A Szergej Szobjanyin, az orosz főváros polgármestere által kiadott tájékoztatások értelmében pénteken, közép-európai idő szerint fél hétig 47 Moszkva felé tartó pilóta nélküli repülőszerkezetet lőttek le. A fővárosi Vnukovo, Seremetyjevo és Domogyedovo repülőtér a biztonsági szervekkel egyeztetve fogad és indít járatokat.

Az orosz védelmi minisztérium pénteken közölte, hogy az éjszaka folyamán a légvédelem 660 ukrán repülőgéptípusú drónt fogott el és semmisített meg 13 régió, valamint a Fekete- és az Azovi-tenger felett.

A tárca arról is beszámolt péntek reggel, hogy az orosz drónrendszerek lezárták az összes utat az ostromlott Kosztyantinivka felé. A városért a harcok 2025 őszén kezdődtek, elfoglalása kiindulópontként szolgálhat a további orosz offenzíva számára Kramatorszk és Szlovjanszk felé.

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Kiemelt kép: Sűrű fekete füst tör a magasba egy ukrán dróntámadást követően Moszkvában 2026. június 18-án (Fotó: MTI/EPA)