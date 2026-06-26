Összeegyeztethető a karrier és az anyaság: egy miniszter a csecsemőjével együtt vett részt egy uniós tanácskozáson

Svédország környezetvédelmi minisztere csütörtökön magával vitte gyermekét a tagállamok környezetvédelemért felelős minisztereinek tanácskozására, ami az első ilyet eset az Európai Unió történetében. Romina Pourmokhtari újságírói kérdésre válaszolva hangsúlyozta: összeegyeztethető a karrier és az anyaság, lehetséges egyszerre miniszternek és anyának lenni.

A beszámoló szerint Romina Pourmokhtari háromhónapos fiával, AdAmmal érkezett a luxemburgi miniszteri értekezletre. A babát hordozókendőben tartva, babakocsival a kezében úgy fogalmazott: „örülök, hogy példa lehetek arra, hogy nem kell választanom a miniszterség és az anyaság között”.

A 30 éves svéd miniszter a mellkasán pihenő gyermekével azt mondta: sok minden teszi csodálatos hellyé Európát, az „egyik ezek közül éppen ez, hogy lehetőségem van részt venni találkozókon és közben gondoskodni a gyermekemről”.

Francia kollégája, Monique Barbut ajándékkal kedveskedett, egy babapizsamát adott Pourmokhtari fiának. Egy uniós tisztségviselő elmondása szerint ez volt az első alkalom, hogy csecsemőt hoztak az EU egy miniszteri találkozójára.

A beszámoló szerint Sara Aagesen spanyol klímaügyi miniszter a közösségi oldalán közzétett bejegyzésben üdvözölte Pourmokhtari döntését, hogy kisbabáját is elhozza a környezetvédelmi miniszerek tanácsülésére.

Azt írta, a svéd miniszter cselekedete a legjobb példa arra, hogy „egy jobb bolygót hagyjunk azoknak, akik azt majd holnap megöröklik”

A hírügynökség szerint Pourmokhtari nem az első politikus, aki kiemeli a szülőséggel járó nehézségeket. 2018-ban Jacinda Ardern, Új-Zéland korábbi vezetője három hónapos kislányával érkezett az ENSZ Közgyűlésének ülésére. Egy évvel korábban Larissa Waters írta be magát az ausztrál politika történetébe azzal, hogy újszülött gyermekét szoptatta az ország parlamentjében. Jacinda Ardern a második miniszterelnök, aki hivatali ideje alatt szült gyermeket Benazir Bhutto pakisztáni miniszterelnök után.

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