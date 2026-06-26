Montenegróban őrizetbe vettek egy Iránhoz köthető, az Egyesült Államokban körözött hekkert

Montenegróban őrizetbe vettek egy Iránhoz köthető számítógépes bűnözőt, akit az Egyesült Államok azzal vádol, hogy több milliárd dolláros kárt okozott – közölte pénteken a helyi rendőrség.

A közlemény szerint a rendőrség az amerikai Szövetségi Nyomozó Irodával (FBI) együttműködve tartóztatta le Kotor tengerparti városban a gyanúsítottat, egy 39 éves, iráni és török kettős állampolgárságú férfit, akit A.B. kezdőbetűkkel azonosítottak.

A hatóság közlése szerint a férfit kiberbűnözés és szervezett bűnözés, csalás, számítógépes hekkelés miatt körözték.

„2013 óta egy iráni jogi személy társaként hatalmas kibertámadásokat hajtott végre amerikai infrastruktúrák ellen, köztük 150 egyetem ellen, ami több mint 3,4 milliárd amerikai dollárra becsült kárt okozott”

– számolt be a rendőrség a közleményében.

Az ellopott adatokat, valamint a feltört egyetemi profilokat „az Iszlám Forradalmi Gárda és más iráni kedvezményezettek, köztük Iránban működő egyetemek javára” használták fel – derült ki a tájékoztatóból.

A gyanúsítottnak a montenegrói fővárosban, Podgoricában kell megjelennie a bíróság előtt az Egyesült Államokba történő kiadatásával kapcsolatos eljárás keretében.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)