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#Magyar Péter #orosz–ukrán háború #közel-keleti konfliktusok #uniós források

Kisrepülőgép csapódott Peking legmagasabb felhőkarcolójába – VIDEÓ

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Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2026.06.26. 17:02

Főoldal / Külföld

| Szerző: hirado.hu
Egy kisrepülőgép csapódott Peking legmagasabb felhőkarcolójába, a 108 emeletes China Zun toronyba – jelentette a South China Morning Post című, hongkongi székhelyű hírportál szemtanúkra hivatkozva.

A felhőkarcoló Peking központi üzleti negyedében található, és a kínai állami tulajdonú CITIC-csoport, az ország egyik legnagyobb pénzügyi és ipari konglomerátumának székhelye. A becsapódás következtében az épület egyik felső szintjén két üvegtábla megsérült.

Egy szemtanú videófelvétele szerint a helyszínt a rendőrség nagy erőkkel biztosította, és tűzoltóegységek is a helyszínre vonultak.

Egy futár elmondta: helyi idő szerint este hat óra körül hangos, robbanásszerű zajt hallott, amelyet a szemtanú szerint a kisrepülőgép becsapódása okozott.

Az incidenssel kapcsolatban péntek estig a kínai hatóságok nem adtak ki hivatalos tájékoztatást, sérültekről vagy a baleset körülményeiről sem közöltek információt, sőt az esetről az internetre felkerült privát fotókat törölték.

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A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock) 

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