Két trópusi vihar tart Japán felé, több mint száz járatot töröltek és evakuálásra készülnek

Japánban több mint száz járatot töröltek, mert két trópusi vihar közeledik a szigetországhoz, a hatóságok az árvíz- és földcsuszamlás-veszély miatt egyes területek kiürítését javasolták pénteken.

A Mekkhala nevű vihar az előrejelzések szerint akár óránkénti 144 kilométeres széllökésekkel érkezik, miközben Japán déli és nyugati régióiban máris heves esőzések vannak.

A vihar a hétvégén várhatóan elhalad Kjúsú és Sikoku szigetei mellett, és összeolvadhat a Csendes-óceánon távolabb tomboló Higosz nevű viharral.

Ez az összeolvadás a Fudzsivara-hatás kialakulásához vezethet, amely akkor jelentkezik, amikor két vihar kölcsönhatásba lép egymással, ami miatt mozgásuk és erejük nehezen jósolható meg.

A Japan Airlines és az All Nippon Airways légitársaságok máris több mint száz járatot töröltek az Okinava és Kagosima prefektúrákba tartó, illetve az onnan induló járatok közül.

A Kiotói régió hatóságai több ezer lakos evakuálását javasolták, és lehetséges földcsuszamlásokra figyelmeztettek.

Kiotó és Oszaka városok önkormányzatai pedig arról számoltak be, hogy a főbb folyók vízszintje fokozatosan emelkedik, ezért óvatosságra szólítottak fel az árvízveszély miatt.

Kiemelt kép: Viharfelhők a Fukusimai Azuma Baseball Stadion felett (Fotó: MTI/Jae C. Hong)