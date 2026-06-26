Életfogytiglani börtönre ítélték a 2024-es magdeburgi karácsonyi vásár elleni támadás elkövetőjét

Németországban életfogytig tartó börtönbüntetésre ítélték pénteken a 2024-es magdeburgi karácsonyi vásár elleni támadás elkövetőjét – írja az MTI az AFP francia hírügynökségre és a német közszolgálati médiára hivatkozva.

A kelet-németországi magdeburgi bíróság emberölésben találta bűnösnek a szaúdi Táleb Dzsavád al-Abdulmohszent, és a kiszabható legsúlyosabb büntetést állapította meg számára, továbbá úgy ítélte meg, hogy

az elkövetett bűncselekmény különösen súlyos, ami azt jelenti, hogy az elítélt valóban akár soha nem kerülhet szabadlábra.

Az ítélet egyelőre nem jogerős. A gázolásos támadásban öt nő és egy 9 éves gyerek meghalt és több mint 300 ember megsérült.

Kiemelt kép: A különleges bevetési egység munkatársai kísérik a szaúd-arábiai származású Táleb Dzsavád al-Abdulmohszent, a 2024-es magdeburgi karácsonyi vásár elleni terrortámadás elkövetőjét a tárgyalóterembe 2026. június 26-án (Fotó: AFP/RONNY HARTMANN)