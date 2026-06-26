Donald Trump: Az Egyesült Államok erőpozícióból tárgyal Iránnal, a Hormuzi-szoros nyitva marad

Az elnök egy Fehér Házban washingtoni idő szerint csütörtökön este tartott rendezvényen kijelentette, hogy az Egyesült Államok a „puszta erő” pozíciójából tárgyal Iránnal, és megismételte, hogy Teherán „sürgősen megállapodást akar kötni”, valamint ismét kijelentette, hogy Irán nem juthat atomfegyverhez.
Donald Trump egyben közölte, hogy Irán az amerikai mezőgazdasági termékek új piaca lehet, miután a korábban befagyasztott pénzből az Egyesült Államoktól vásárolnak gabonát, szóját és kukoricát.
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Kiemelt kép: Donald Trump amerikai elnök kabinetülést tart a washingtoni Fehér Házban 2026. május 27-én (Fotó: MTI/EPA/SIPA USA pool/Samuel Corum)