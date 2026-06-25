Zelenszkij 40 napos „offenzívát” hagyott jóvá Oroszország ellen

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök saját csütörtöki közlése szerint 40 napos „offenzívát” hagyott jóvá oroszországi célpontok ellen, miután a hírszerzés (SZBU) vezetőjével egyeztetett.

Telegram-oldalán az ukrán vezető azt hangoztatta, hogy ezzel akar nyomást gyakorolni Moszkvára a háború végének kikényszerítése végett. Oroszország egyelőre nem reagált Zelenszkij bejelentésére. Az utóbbi hónapokban az ukrán hadsereg mélységi csapásokat hajtott végre oroszországi célpontok, mindenekelőtt olaj- és gázipari, valamint katonai létesítmények ellen. Kapcsolódó tartalom Kreml: Moszkva várja a párbeszéd folytatását az amerikai tárgyalókkal Minderről Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára beszélt. Kiemelt kép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök felszólal a NATO-csúcstalálkozó keretében zajló védelmi ipari fórum plenáris ülésén Hágában 2025. június 24-én. (Fotó: MTI/EPA/ANP/Jons Roosens)