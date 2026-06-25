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#Magyar Péter #orosz–ukrán háború #közel-keleti konfliktusok #uniós források

Zelenszkij 40 napos „offenzívát” hagyott jóvá Oroszország ellen

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Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2026.06.25. 21:15

Főoldal / Külföld

| Szerző: hirado.hu
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök saját csütörtöki közlése szerint 40 napos „offenzívát” hagyott jóvá oroszországi célpontok ellen, miután a hírszerzés (SZBU) vezetőjével egyeztetett.

Telegram-oldalán az ukrán vezető azt hangoztatta, hogy ezzel akar nyomást gyakorolni Moszkvára a háború végének kikényszerítése végett.

Oroszország egyelőre nem reagált Zelenszkij bejelentésére.

Az utóbbi hónapokban az ukrán hadsereg mélységi csapásokat hajtott végre oroszországi célpontok, mindenekelőtt olaj- és gázipari, valamint katonai létesítmények ellen.

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Kiemelt kép:  Volodimir Zelenszkij ukrán elnök felszólal a NATO-csúcstalálkozó keretében zajló védelmi ipari fórum plenáris ülésén Hágában 2025. június 24-én. (Fotó: MTI/EPA/ANP/Jons Roosens)

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