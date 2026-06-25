Zelenszkij 40 napos „offenzívát” hagyott jóvá Oroszország ellen

Telegram-oldalán az ukrán vezető azt hangoztatta, hogy ezzel akar nyomást gyakorolni Moszkvára a háború végének kikényszerítése végett.
Oroszország egyelőre nem reagált Zelenszkij bejelentésére.
Az utóbbi hónapokban az ukrán hadsereg mélységi csapásokat hajtott végre oroszországi célpontok, mindenekelőtt olaj- és gázipari, valamint katonai létesítmények ellen.
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Kiemelt kép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök felszólal a NATO-csúcstalálkozó keretében zajló védelmi ipari fórum plenáris ülésén Hágában 2025. június 24-én. (Fotó: MTI/EPA/ANP/Jons Roosens)