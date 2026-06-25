Sulyok Tamás részvétét fejezte ki a venezuelai földrengés áldozatainak

Sulyok Tamás köztársasági elnök részvétét fejezte ki a venezuelai földrengés áldozatainak és sérültjeinek.

„Megdöbbenéssel értesültem a Venezuelát sújtó, rendkívüli erejű földrengésekről. Őszinte részvétem az áldozatok családjainak, a sérülteknek mielőbbi felépülést kívánok!” – fogalmazott Sulyok Tamás csütörtökön közzétett Facebook-üzenetében.

A venezuelai földrengésnek legkevesebb 32 halálos áldozata és mintegy 700 sérültje van, Caracasban és környékén sok épület összeomlott – közölte helyi idő szerint szerda este a latin-amerikai ország ideiglenes államfője, kiemelve, hogy ezek még csak az első, áldozatokkal és károkkal kapcsolatos adatok.

„Több tucat épület összeomlott, és intenzív mentési munka folyik jelenleg is” – közölte Delcy Rodríguez, hozzátéve, hogy az első hivatalos jelentésben még nincs benne a földmozgás által leginkább sújtott, Caracashoz közeli, azóta katasztrófa sújtotta övezetté nyilvánított La Guaira államból jelentett áldozatok száma.

Kiemelt kép: Sulyok Tamás köztársasági elnök (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)