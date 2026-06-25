Embereket temetett maga alá egy tengerbe omlott sziklafal Franciaországban

A tengerbe omlott egy sziklafal szerda este Biarritzban, Franciaország délnyugati üdülőhelyén, a kánikula miatt frekventált strandolóhely közelében, maga alá temetve két embert – közölte a helyi prefektúra.

A mintegy 2 ezer négyzetméternyi kőzetomlás a világítótorony közelében, a Miramar nevű partszakaszon este 8 óra után történt a hatóságok közlése szerint. A baleset oka egyelőre nem ismert.

„Az első információk szerint három búvár, akik a környékről származnak, a sziklaomlás idején a sziklafal aljában található területen tartózkodott (…) Két búvárt maga alá temetett a leomlott kőzettömeg” – írta közleményében a prefektúra.

Egy harmadik búvárt „fizikailag épen, de sokkos állapotban” láttak el a mentősök.

A prefektúra éjszaka bejelentette, hogy egy nő holttestét megtalálták a mentőalakulatok, amelyek este 10 óra után a két eltűnt búvár felkutatására indultak.

„Hallottunk egy nagy durranást, és láttuk, ahogy az egész sziklafal megcsúszott és a vízbe zuhant. Egy férfi megúszta, és azt mondta, hogy két ember volt vele” a baleset pillanatában – idézte a Sud-Ouest regionális lap a baleset egyik szemtanúját, aki szerint sokan voltak a szikla mentén a vízben, mivel éppen apály volt.

A környéket lezárták a hatóságok.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)