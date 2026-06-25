Az Európai Bizottság szerint az Amazon és a Microsoft felhőszolgáltatásait kapuőrnek kell nyilvánítani

Az Európai Bizottság előzetes álláspontja szerint az Amazon és a Microsoft felhőalapú számítástechnikai szolgáltatásait – az Amazon Web Services (AWS) és a Microsoft Azure (Azure) – a digitális piacokról szóló törvény (DMA) értelmében kapuőrnek kell kijelölni – tájékoztatott a brüsszeli testület csütörtökön.

A brüsszeli közlemény szerint az Európai Bizottság tájékoztatta az Amazont és a Microsoftot előzetes álláspontjáról, miszerint mindkét esetben úgy ítélte meg, hogy az AWS és az Azure, az EU legnagyobb, illetve második legnagyobb felhőalapú számítástechnikai szolgáltatásai, és mint ilyenek, fontos átjárót jelentenek a vállalkozások és ügyfeleik között az EU-ban. Ez annak ellenére is így van, hogy a szolgáltatások nem teljesítik a DMA szerinti kijelöléshez szükséges mennyiségi küszöbértékeket.

„Az Amazont és a Microsoftot már más szolgáltatások kapuőrének jelölték ki, ami bizonyítja jelentős hatásukat a belső piacra” – írták. Felhőalapú számítástechnikai szolgáltatásaik, az AWS és az Azure jelentős forgalmat értek el, működési kapacitásuk és beruházásaik pedig jelentősen meghaladták a versenytársakét – emelték ki.

A vállalatok mesterséges intelligencia (MI) eszközei és partnerségeik portfóliója döntő tényezővé vált a felhőalapú szolgáltatások terén. Míg a MI jelentősen növeli a felhőalapú szolgáltatások iránti keresletet, úgy tűnik, hogy az AWS és az Azure ennek a megnövekedett keresletnek a nagy részét megtartják saját rendszereiken belül – írták.

Az előzetes megállapítások szerint mind az Amazon, mind a Microsoft szilárd és tartós pozícióval rendelkezik az EU felhőalapú számítástechnikai szektorában, amint azt az AWS és az Azure évek óta tartó vezető piaci pozíciója is bizonyítja – tették hozzá.

Közölték: az előzetes megállapítások nem befolyásolják a vizsgálat kimenetelét. Amennyiben az Európai Bizottság előzetes megállapításai megerősítést nyernek, a testület határozatokat fogad el, amelyekben az Amazont és a Microsoftot a felhőalapú szolgáltatásaik kapuőrének jelöli ki. Ebben az esetben az Amazonnak és a Microsoftnak hat hónapja lesz arra, hogy biztosítsa a kijelölt felhőalapú szolgáltatásaik teljes körű megfelelését a DMA kötelezettségeinek.

Az Európai Unió digitális piacokról szóló jogszabálya (DMA) értelmében kapuőrnek (gatekeeper) azok a technológiai óriáscégek minősülnek, amelyek alapvető platformszolgáltatásokat, például keresőmotorok, alkalmazás-áruházak, üzenetküldők nyújtanak, erőteljes gazdasági pozícióval rendelkeznek, és összekötik a vállalkozásokat a fogyasztókkal. A szabályozás célja a tisztességes piaci verseny biztosítása és a túlzott piaci erőfölény megakadályozása.

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