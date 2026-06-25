Az EU tanácsa jóváhagyta az Egyesült Államok ipari termékeire kivetett fennmaradó uniós vámok eltörlését

Az Európai Unió Tanácsa rendeleteket fogadott el csütörtökön, amelyek végrehajtják a 2025. augusztus 21-én, az EU és az Egyesült Államok között létrejött együttes nyilatkozatban foglalt, vámokkal kapcsolatos kötelezettségvállalásokat, egyebek mellett eltörlik az Egyesült Államok ipari termékeire kivetett fennmaradó uniós vámokat.

A brüsszeli közlemény szerint az uniós tanács határozata lezárja a jogalkotási folyamatot, és megerősíti az EU elkötelezettségét a stabil, kiszámítható és kölcsönösen előnyös transzatlanti kereskedelmi kapcsolat mellett, miközben megőrzi az európai gazdasági érdekek védelméhez szükséges biztosítékokat.

A két rendelet az amerikai ipari termékekre kivetett fennmaradó uniós vámok eltörlése mellett a vámkontingensek és csökkentett vámok révén biztosítja egyes, az Egyesült Államokból származó tengeri eredetű élelmiszerek és nem érzékeny mezőgazdasági termékek piacra jutását, valamint meghosszabbítja a homár behozatalára vonatkozó vámfelfüggesztést valamennyi ország tekintetében a legnagyobb kedvezményes elbánás alapján.

A rendeletek emellett megerősített védelmi és felfüggesztési mechanizmusokat is tartalmaznak. A rendeletek célzott védelmi mechanizmust írnak elő, amely lehetővé teszi az Európai Bizottság számára, hogy gyorsan fellépjen az uniós gazdasági szereplőknek súlyos kárt okozó vagy azzal fenyegető jelentős importnövekedések esetén,

továbbá megerősítik az EU arra irányuló képességét, hogy felfüggessze a vámkedvezményeket, amennyiben az Egyesült Államok nem tartja tiszteletben kötelezettségvállalásait, aláássa az együttes nyilatkozat célkitűzéseit, vagy más módon, egyebek mellett diszkriminatív intézkedések révén megzavarja a kiegyensúlyozott kereskedelmi kapcsolatokat

– írták.

A két rendelet az aláírásukat és kihirdetésüket követő napon hatályba lép.

A homár behozatalára vonatkozó rendelet visszamenőleges hatállyal, 2025. augusztus 1-jétől alkalmazandó, 2030. július 31-én pedig hatályát veszti, kivéve, ha további intézkedésekre lenne szükség – tették hozzá.

A kiemelt kép illusztráció (Fotó: MTI/EPA/Olivier Hoslet)