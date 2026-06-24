Súlyosan megsérült egy magyar gyerek a bledi várnál

Súlyosan megsérült egy magyar gyerek, miután szerdán lezuhant a szlovéniai bledi vár melletti kilátónál – közölte a helyi rendőrség.

A magyar család a vár körüli sétaúton haladt, amikor a gyerek az eddigi információk szerint megcsúszott a kilátónál, átesett a falon, majd lezuhant a meredek lejtőn.

A gyereket a helyszínen ellátták, majd katonai helikopterrel a ljubljanai klinikai központba szállították.

A mentésben rendőrök, mentők, hegyi mentők és légi mentőegység is részt vett. A helyszínt a bűnügyi rendőrség, valamint egy vizsgálóbíró és egy ügyész is megvizsgálta.

A rendőrség az összegyűjtött adatokat átadja az ügyészségnek, amely dönt az esetleges további intézkedésekről.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Combatant Blog)