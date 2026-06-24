Német kancellár: A NATO európai tagjai sikerre akarják vinni a július 7-8-i törökországi csúcstalálkozót

„Sikerre szeretnénk vinni ezt a fontos csúcstalálkozót. Ez szolgálja biztonságunkat ezekben a veszélyes időkben” – hangoztatta a német kancellár Emmanuel Macron francia elnökkel, Giorgia Meloni olasz, Donald Tusk lengyel és Keir Starmer brit kormányfőkkel közös sajtótájékoztatóján, miután a nagyobb európai NATO-partnerek vezetői a katonai szövetség csúcstalálkozója előtt egyeztettek és több olyan közös üzenetet megfogalmaztak, amelyek elsősorban az Egyesült Államoknak szólnak.
Merz azt mondta:
a csúcstól várt siker megszilárdítja majd a transzatlanti kapcsolatokat az Egyesült Államokkal „és közelebb hoz egymáshoz minket európaiakat”.
„Kiállunk egy olyan NATO mellett, amely erősen és egységesen őrzi az euroatlanti térség biztonságát a szövetségesek érdekében. Ezenkívül meg szeretnénk újítani a szövetséget, megerősíteni annak európai pillérét” – fejtegette Merz, hozzátéve, hogy a nagyobb összegű európai védelmi kiadások egy kiegyensúlyozottabb transzatlanti partnerség alapjait teremtik majd meg.
Harmadik pontként fokozott együttműködést sürgetett transzatlanti, de európai síkon is. „Tévútra vezetnének a nemzeti különutak a védelmi politikánkban” – mondta. Németország számára a döntő, hogy szomszédai nagyobb biztonságban érezzék magukat.
További pontként említette, hogy az európaiak erős jelzést akarnak küldeni támogatásukról Ukrajnának.
„A német kormány azt javasolja, hogy európai NATO-szövetségesekként erős pénzügyi kötelezettségvállalást tegyünk Kijevnek. Oroszországnak pedig az üzenet az, hogy Ukrajna erős marad. Európa támogatása nem hagy alább”
– mondta.
A találkozón virtuálisan Mark Rutte NATO-főtitkár is részt vett. Merz hozzátette, hogy a találkozón megbeszéltekről később Donald Trump amerikai és Recep Tayyip Erdogan török elnököt, valamint a többi NATO-partnert is tájékoztatni fogja.
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Kiemelt kép: Friedrich Merz német kancellár (Fotó: MTI/EPA/Filip Singer)