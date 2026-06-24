Német kancellár: A NATO európai tagjai sikerre akarják vinni a július 7-8-i törökországi csúcstalálkozót

A NATO európai tagjai összefogva sikerre akarják vinni a július 7-8-i törökországi csúcstalálkozót – jelentette ki Friedrich Merz német kancellár a védelmi költségeket tekintve öt legnagyobb európai NATO-tagországot tömörítő E5 csoport vezetőinek előkészítő találkozóján szerdán Berlinben.

„Sikerre szeretnénk vinni ezt a fontos csúcstalálkozót. Ez szolgálja biztonságunkat ezekben a veszélyes időkben” – hangoztatta a német kancellár Emmanuel Macron francia elnökkel, Giorgia Meloni olasz, Donald Tusk lengyel és Keir Starmer brit kormányfőkkel közös sajtótájékoztatóján, miután a nagyobb európai NATO-partnerek vezetői a katonai szövetség csúcstalálkozója előtt egyeztettek és több olyan közös üzenetet megfogalmaztak, amelyek elsősorban az Egyesült Államoknak szólnak.

Merz azt mondta:

a csúcstól várt siker megszilárdítja majd a transzatlanti kapcsolatokat az Egyesült Államokkal „és közelebb hoz egymáshoz minket európaiakat”.

„Kiállunk egy olyan NATO mellett, amely erősen és egységesen őrzi az euroatlanti térség biztonságát a szövetségesek érdekében. Ezenkívül meg szeretnénk újítani a szövetséget, megerősíteni annak európai pillérét” – fejtegette Merz, hozzátéve, hogy a nagyobb összegű európai védelmi kiadások egy kiegyensúlyozottabb transzatlanti partnerség alapjait teremtik majd meg.

Harmadik pontként fokozott együttműködést sürgetett transzatlanti, de európai síkon is. „Tévútra vezetnének a nemzeti különutak a védelmi politikánkban” – mondta. Németország számára a döntő, hogy szomszédai nagyobb biztonságban érezzék magukat.

További pontként említette, hogy az európaiak erős jelzést akarnak küldeni támogatásukról Ukrajnának.

„A német kormány azt javasolja, hogy európai NATO-szövetségesekként erős pénzügyi kötelezettségvállalást tegyünk Kijevnek. Oroszországnak pedig az üzenet az, hogy Ukrajna erős marad. Európa támogatása nem hagy alább”

– mondta.

A találkozón virtuálisan Mark Rutte NATO-főtitkár is részt vett. Merz hozzátette, hogy a találkozón megbeszéltekről később Donald Trump amerikai és Recep Tayyip Erdogan török elnököt, valamint a többi NATO-partnert is tájékoztatni fogja.

Kiemelt kép: Friedrich Merz német kancellár (Fotó: MTI/EPA/Filip Singer)