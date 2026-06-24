Megdőlt a melegrekord Franciaországban, erdőtüzeket és áramkimaradásokat is okoz a hőhullám

Franciaországban megdőlt a melegrekord: amióta 1947 óta rögzítik a hőmérsékleti adatokat, a keddi volt a legmelegebb nap egy olyan éjszaka után, amely már szintén rekordokat döntött meg, és a kánikula a következő napokban tovább fokozódik – közölte szerda reggel a francia meteorológiai szolgálat, a Météo-France.

Az országos hőmérsékleti mutató, amely a harminc referenciaállomáson mért hőmérsékletek átlaga, kedden 29,8 Celsius-fokra emelkedett a végleges adatok szerint. Ez több mint a korábbi rekordok, a 2019. július 25-i és a 2003. augusztus 5-i 29,4 Celsius-fok.

A legmagasabb értéket, 44,3 Celsius fokot a délnyugati Pissos településen mérték, Bordeaux közelében.

A már most történelminek számító hőségben Franciaországban szerda a negyedik egymást követő nap, amikor a legmagasabb szintű, vörös riasztás van érvényben, s immáron a 96 megyéből 58-at érint, beleértve az ország nyugati részét, Bretagne-t, Normandiát és a La Manche csatorna partvidékét is, ahol pedig általában mérsékeltebb az éghajlat.

A Météo-France további 31 megyét narancssárga hőségriasztás alá helyezett, így a lakosság több mint 90 százaléka van kitéve szélsőséges hőmérsékleteknek. Szerdán 39-41 Celsius fokos csúcshőmérsékletekre lehet számítani az ország nyugati és középső felének nagy részén.

Egy, a hőség okozta technika probléma miatt szerda reggel mintegy 68 ezer háztartás maradt áram nélkül Bretagne-ban, az ország nyugati részén, egy transzformátorral kapcsolatos hőmérsékleti incidens miatt

– közölte az illetékes Finistere megye prefektúrája. Finistere is ahhoz az 58 megyéhez tartozik, amelyet szerdán vörös hőségriasztás alá helyeztek.

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„A baleset oka a jelenleg tapasztalt hőhullámhoz köthető. Az incidens nem okozott sérüléseket” – olvasható a a közleményben. Ez az első ilyen mértékű áramkimaradás a hőhullám kezdete óta.

Az áramszünet kedden kezdődött Quimper városa közelében, ahol 106 ezer háztartásban maradt ki a szolgáltatás, azóta az áram helyreállítása és biztosítása folyamatban van a prefektúra szerint.

A hálózatkezelő állami vállalat, az RTE és az áramszolgáltató Enedis munkatársai egész éjjel dolgoztak, és „a lehető leggyorsabb és fokozatos helyreállításon” dolgoznak az illetékesek szerint, akik azt ígérik, hogy az érintett háztartások a legkorábban „a nap végén” tudnak ismét csatlakozni a hálózathoz, az idősotthonokat addig is generátorokkal látták el.

A kánikula miatt az országban több helyen kitörtek az idei első erdőtüzek is, a nukleáris erőművek többsége pedig lassított üzemmódban működik. Emellett jelentősek a fennakadások és zavarok a munkavégzés, a közlekedés vagy az oktatás terén az egész országban.

A legforróbb országrészben az érettségi vizsgákat egy héttel elhalasztották, az iskolákban a tanítás pedig a szokásosnál előbb, kora délután ér véget. Az állami vasúttársaság (SNCF) több szakaszon is ritkította a vonatokat. Párizsban az Eiffel-torony és a Louvre jelentett be rövidített nyitvatartást a kánikulai napokra. Az Eiffel-torony a hőség miatt délután 4 órakor bezár a szokásos 0 óra 45 perc helyett. A Louvre Múzeum a nap legforróbb óráiban tapasztalható emelkedő hőmérséklet és a nehéz látogatási és munkakörülmények miatt szerdától szombatig kivételesen korábban, délután 4 órakor zárja kapuit a megszokott 6 óra helyett. Franciaországban a párizsi régión kívül a leglátogatottabb idegenforgalmi célpont, a normandiai Mont-Saint-Michel honlapján azt javasolja a turistáknak, hogy halasszák el látogatásukat a vörös színű hőségriasztás időszakában.

A Météo-France közlése szerint a júniusban szokatlan és rendkívüli hőség oka, hogy egy hatalmas, Afrikából érkező meleg levegőtömeg helyezkedett el Nyugat-Európa felett, amelyre a magas légnyomás „ránehezedik”, és a nyomástól még melegebbé válik.

Kiemelt kép: Egy férfi hűsöl a párizsi Trocadéro tér szökőkútjainak medencéjében 2022. augusztus 3-án (Fotó: MTI/EPA/Mohamed Badra)