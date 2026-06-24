Elérte Európát az ebola: Franciaországban azonosították az első fertőzöttet

Először azonosítottak egy ebolás esetet Franciaországban, mégpedig egy orvosnál, aki a Kongói Demokratikus Köztársaságból tért vissza, ahol öt hete járvány tört ki – jelentették be szerdán a francia egészségügyi hatóságok.

Az egészségügyi minisztérium megerősíti, hogy ma azonosították az ebola első pozitív esetét az ország területen – közölte közleményében a tárca. Az AFP hírügynökség kérdésére a minisztérium hozzátette, hogy az esetet Franciaország európai területén azonosították.

A helyzetet nagyon közelről követi a miniszterelnök a környezete szerint.

Kiemelt kép: Fertőtlenít Egy egészségügyi dolgozó fertőtlenít egy sátrat a Kongói Demokratikus Köztársaság Ugandával határos keleti térségében, az Ituri tartománybeli Buniában 2026. május 19-én (Fotó: MTI/AP/Dirole Lotsima Dieudonne)