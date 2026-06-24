Egy éjszakára leállt a teljes vasúti forgalom Németországban, szerdára azonban megoldották a problémát

Németországban szerdán helyreállt a vasúti forgalom – közölte az országos vasúttársaság, azt követően, hogy a vasúti rádiókommunikációs rendszerek meghibásodása miatt előző este leállt a forgalom az egész országban.

A Deutsche Bahn (DB) szerint kedd este az ország összes vonatát „műszaki okok miatt megállították az állomásokon”. A társaság később honlapján közölte, hogy az incidenst megoldották, és a forgalom újraindult, ugyanakkor figyelmeztette az utasokat, hogy zavarokra számíthatnak. A Deutsche Bahn által üzemeltetett regionális és elővárosi vasúti társaságok szintén közölték, hogy a forgalom fokozatosan újraindul.

A zavar a Deutsche Bahn hálózatán a vasúti üzemeltetéshez és kommunikációhoz használt digitális rádiórendszert érintette.

Több évtizedes alulfinanszírozás után, amely a vonatok pontosságának romlásához vezetett, Németország hatalmas állami beruházások segítségével igyekszik gyorsan modernizálni elavult vasúti hálózatát.

Északon a Metropol nevű magán regionális vasúttársaság vonatai is teljesen leálltak a vasúti rádió „nagyszabású meghibásodása” miatt – derült ki a vállalat honlapjáról. A társaság Hamburg, Bréma és Hannover környékén üzemeltet regionális vonalakat, weboldala szerint naponta több mint 120 ezer utast szállít.

„Sikerült stabilizálnunk a helyzetet egy vészhelyzeti rendszer segítségével. Most meg kell állapítanunk az okot” – nyilatkozta Evelyn Palla, a DB vezérigazgató a Bild újságnak. A vállalat közölte, hogy taxival és szállodai utalványokkal segíti az érintett utasokat.

A leállás a Deutsche Bahn által üzemeltetett egyes elővárosi vasúti járatokat is érintette, beleértve Berlin teljes S-Bahn-hálózatát. Több város helyi közlekedési vállalatai is jelezték a járatok felfüggesztését vagy késéseit, míg más városi közlekedési rendszerek, köztük a hamburgi metróhálózat, normálisan működtek.

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A kiemelt kép illusztráció. Fotó: Parkoló vonatok a frankfurti főpályaudvaron 2024. január 24-én (Forrás: MTI/Ronald Wittek)