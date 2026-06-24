Ebola: kereskedelmi repülőjárattal érkezett az első fertőzött Franciaországba

A Franciaországban Ebola-vírussal diagnosztizált első beteg az Air France egyik kereskedelmi járatán tért haza a járvány által sújtott Kongói Demokratikus Köztársaságból – közölte szerdán a francia légitársaság, amely a hatóságoknak átadta a járaton utazott utasok listáját.

„Az Air France megerősítette: az állami szerveket értesítették arról, hogy egy utas, aki az AF736-os járaton utazott Kinshasából Párizsba, orvosi ellátásban részesült, miután 2026. június 23-án megérkezett a párizsi Charles de Gaulle repülőtérre” – írta közleményében a légitársaság.

„Az Air France kapcsolatban áll az egészségügyi hatóságokkal, és rendelkezésükre bocsátotta a járat utasainak listáját. Az utasokat az egészségügyi hatóságok értesítik” – tette hozzá.

A francia egészségügyi minisztérium azt közölte, hogy a fertőzött az Alima nevű humanitárius civil szervezetnél dolgozó egyik orvos, szervezetének vírusterhelése nagyon alacsony, és a kontaktszemélyeket most azonosítják.

„Azzal együtt, hogy az Air France értesítette az állami szerveket, a cég vezetése úgy döntött, hogy fertőtlenítik a járatot adó repülőgépet” – hangsúlyozta a légitársaság.

A párizsi Pasteur Intézet szerint

az Ebola-vírus terjedhet emberről emberre a fertőzött személy testnedveivel közvetlenül vagy közvetve.

A lappangási idő, vagyis a fertőzés és a tünetek megjelenése közötti időtartam 4 és 21 nap között változik, de leggyakrabban 5 és 12 nap között van.

A Kongói Demokratikus Köztársaságban – ahol mintegy öt hete tört ki az ebolajárvány – már több mint ezer ebolás esetet regisztráltak – közölte hétfőn a kinshasai tájékoztatási minisztérium. Az ebolajárvány az ország három tartományában terjed,

az 1003 igazolt ebolafertőzött közül eddig 254-en haltak meg, százan pedig felépültek a betegségből.

Jelenleg 365 beteget ápolnak kórházban vagy karanténállomáson.

Kiemelt kép: Védőfelszerelést viselő egészségügyi dolgozók egy ebolában elhunyt áldozat holttestét viszik a Kongói Demokratikus Köztársaság északkeleti részén, Ituri tartomány székhelyén, Buniában 2026. június 3-án (Fotó: MTI/EPA/Dieudonne Dirole)