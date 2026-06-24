Alkotmányosnak ítélte a román alkotmánybíróság a medveállomány ritkítását szorgalmazó törvénytervezetet

Alkotmányosnak ítélte szerdán a román alkotmánybíróság a medveállomány ritkítását szorgalmazó törvényt, mely ellen májusban emelt alkotmányossági óvást Nicusor Dan államfő – írta az alkotmánybíróság közleménye alapján a Digi24 román hírportál.

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) törvénytervezete ellen emelt államfői óvást az alkotmánybíróság tagjainak többsége megalapozatlannak ítélte. A testület rövid indoklásában rámutatott: az uniós élőhelyvédelmi irányelv lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy felmentést kapjanak a védett állatok elfogására és kilövésére vonatkozó tilalom alól, és ez a barna medve esetében is érvényesül.

Az alkotmánybíróság az államelnök kifogásaira válaszként közölte: a jogszabály tudományos adatokon alapszik, amelyek kimutatták, hogy Romániában „túlzottan nagy” a barnamedve-populáció, így nem elegendőek a lakosság védelmét szolgáló alternatív intézkedések.

A testület az államfő azon érvelését is elutasította, miszerint a medvekérdésben a kormánynak kell eljárni, és a parlament nem hivatott erre. Rámutatott: sem az élőhelyvédelmi irányelv, sem az Európai Unió Bíróságának esetjoga nem írja elő, hogy a fajok és élőhelyek védelmére irányuló intézkedéseket kizárólag a végrehajtó hatalomnak kell szabályozni, erről a parlament is dönthet.

Az alkotmánybírság határozata jogerős és kötelező érvényű.

Tánczos Barna RMDSZ-es szenátor, ügyvivő mezőgazdasági miniszter Facebook-oldalán üdvözölte az alkotmánybíróság döntését,

rámutatva: keddi brüsszeli találkozójukon az európai környezetvédelmi biztos is megerősítette, hogy Románia alkalmazhatja az aktív medvepopuláció-szabályozást.

„Ahogy kezdettől fogva hangsúlyoztuk, a törvényben előírt beavatkozás arányos, és megfelel a faj védelmére vonatkozó előírásoknak. A megelőzési és beavatkozási kvótáknak, amelyek a tavaly lezárult genetikai populációfelmérés eredményeire alapulnak, az a céljuk, hogy megfékezzük a medvék túlszaporodását, védve az emberi életet és a mezőgazdasági tevékenységet” – fogalmazott a miniszter.

A román kormány ügyvivő miniszterelnök-helyettese sajnálattal állapította meg, hogy az államfői óvás miatt két hónapig nem lehetett alkalmazni a törvény intézkedéseit. „A vadászterületek kezelőinek most kötelességük, hogy ezeket mihamarabb felelősségteljesen hajtsák végre” – írta Tánczos.

Nicusor Dan május 21-én jelentette be: alkotmánybírósághoz fordult a medveállomány ritkítására vonatkozó törvénytervezet kapcsán, mert szerinte a jogszabály a román alaptörvény mellett európai szabályokat is sérthet.

Romániában április 22-én fogadta el a képviselőház a barnamedve-állomány ritkítását célzó vadászati kvóta megduplázását. Az RMDSZ által előterjesztett törvénytervezet a korábbi 426 helyett 2026-ra és 2027-re évi 859 barnamedve kilövését írja elő megelőzési céllal, és a sürgősségi kilövések számát is az eddigi kétszeresére – 55 helyett 110-re – emeli.

Az előterjesztő RMDSZ szerint az intézkedés célja az emberi élet és a mezőgazdasági tevékenységek védelme,

valamint a túlszaporodott állomány tudományos alapú szabályozása. Az indoklása szerint azért volt rá szükség, mivel Romániában az utóbbi két évtizedben április közepéig 26 ember életét vesztette medvetámadások következtében, és több mint 274-en megsérültek.

Tánczos Barna miniszter múlt héten bejelentette, hogy Románia Szlovákiával közösen rugalmasságot kér az Európai Bizottságtól a barnamedve uniós védelmében, ahogy az korábban a szürkefarkas esetében is történt. Az RMDSZ politikusa hétfőn és kedden több uniós intézményben is felszólalt és tárgyalásokat folytatott ez ügyben. Álláspontja szerint Romániában mindaddig nem rendezhető a medvekérdés, amíg nincs változtatás uniós szinten, a román hatóságok ugyanis tartanak az uniós élőhelyvédelmi normáktól.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Veres Nándor)