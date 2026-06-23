Ukrajna kezd fölénybe kerülni a harctéren, a levegőben és a tengeren is – állítja az uniós biztos

Ukrajna kezd fölénybe kerülni a harctéren, a levegőben és a tengeren is, miközben az ukrán drónok megállították az orosz szárazföldi előrenyomulást, és súlyos zavarokat okoznak az orosz logisztikában – jelentette ki Andrius Kubilius védelemért és űrpolitikáért felelős uniós biztos kedden Brüsszelben.

Az európai védelmi és biztonsági csúcstalálkozót indító beszédében a biztos rámutatott: az ukrán drónok a frontvonalaktól akár 300 kilométerre is képesek megbénítani az orosz hadsereg utánpótlását.

Az uniós biztos szerint Ukrajna már nem csupán a nemzetközi támogatások kedvezményezettje, hanem maga is hozzájárul más országok védelméhez.

Kubilius úgy fogalmazott, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök az ukrán sikerekre egyre kétségbeesettebb támadásokkal reagál. Példaként említette a múlt heti, a kijevi kolostort ért támadást, amelyet a kultúra, a vallás és a civilizáció elleni támadásnak nevezett.

A biztos szerint Oroszország továbbra is veszélyt jelent Európa biztonságára, és Moszkva képes lehet próbára tenni a NATO kollektív védelmet rögzítő 5. cikkelyét. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy Ukrajna sikerei nem jelentik a háború végét, és nem jelentik azt sem, hogy Oroszország gyenge lenne.

Mint mondta, Oroszország továbbra is nagy mennyiségben képes fegyvereket és drónokat előállítani, ezért Európának fel kell készülnie saját védelmi képességeinek megerősítésére.

Kubilius szerint az Egyesült Államok egyre határozottabban ösztönzi Európát arra, hogy nagyobb felelősséget vállaljon saját biztonságáért. Hangsúlyozta: Európának fel kell készülnie arra, hogy az amerikai haderő egyes képességeit más térségekbe csoportosíthatják át, ezért sürgősen erősíteni kell az európai védelmi kapacitásokat.

Kubilius arra figyelmeztetett, hogy az amerikai stratégiai képességek pótlása nélkül Európa védelme és elrettentő ereje meggyengülhet. Hangsúlyozta: amennyiben az európai országok nem töltik be ezeket a képességbeli hiányokat, az nyílt meghívást jelenthet Oroszország számára a Nyugat elszántságának próbára tételére.

Mint mondta, az ehhez szükséges források elsősorban nemzeti szinten állhatnak rendelkezésre. Emlékeztetett arra, hogy a NATO-nak tett vállalásaik alapján a tagállamok a következő tíz évben összesen mintegy 7000 milliárd eurót fordíthatnak védelmi célokra.

A biztos ugyanakkor hangsúlyozta, hogy ezeknek a forrásoknak összehangoltan és európai keretek között kell hasznosulniuk.

Azt is kiemelte, hogy EU-nak egy jövőbeli védelmi unió keretében integrálnia kell Ukrajnát.

„Nehéz lenne megérteni, ha mi, európaiak nem tekintenénk létfontosságú érdekünknek, hogy Ukrajna katonai erejét integráljuk az európai védelmi rendszerbe” – fogalmazott.

Elmondta továbbá, hogy az Európai Bizottság várhatóan már a jövő héten előterjeszti az európai védelmi piac további integrációjára vonatkozó első javaslatokat, amelyek részletes elemzést és a további lépésekre vonatkozó elképzeléseket is tartalmaznak.

Hozzátette: még az idén javaslatot tesznek a védelmi beszerzési szabályok, valamint más piaci szabályozások módosítására is.

Kiemelt kép: Az ukrán fegyveres erők 65. önálló gépesített dandárjának felvételén katonák gyakorlatoznak egy frontvonalhoz közeli kiképzőbázison az ukrajnai Zaporizzsja régióban2026. április 11-én – MTI/AP/Andrij Andrijenko