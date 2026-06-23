Tálib küldöttség egyeztet Brüsszelben az Európai Bizottsággal

A belga hatóságok egy napra érvényes vízumot adtak ki egy ötfős tálib küldöttség számára, amely az Európai Bizottsággal folytatandó megbeszélésekre érkezik Brüsszelbe – közölte hétfőn Maxime Prévot belga külügyminiszter hivatala.

A tájékoztatás szerint a vízumok kizárólag Belgium területére érvényesek, a schengeni övezet többi országára nem terjednek ki. A belga állambiztonsági és katonai hírszerző és szolgálat (SGRS) elemzései alapján nem merült fel olyan információ, amely szerint a küldöttség tagjai veszélyt jelentenének Belgium biztonságára.

A látogatás pontos időpontját biztonsági okokra hivatkozva nem hozták nyilvánosságra, az ügyben a belga külügyminiszter hivatala az Európai Bizottsághoz irányította az érdeklődőket. Uniós források szerint a találkozóra kedden kerül sor.

A tálib delegáció brüsszeli látogatása hetek óta vitákat vált ki. Az Európai Bizottság májusban jelentette be, hogy a közeljövőben tálib tisztségviselőket kíván Brüsszelbe hívni migránsok Afganisztánba történő visszaküldéséről szóló egyeztetésekre.

A bizottság hangsúlyozta, hogy a megbeszélések technikai szinten zajlanak, és nem közvetlenül a tálib vezetőkkel.

A kezdeményezés ugyanakkor felháborodást váltott ki több nem kormányzati szervezet részéről az afganisztáni tálib rezsim emberi jogi visszaélései miatt. A bírálatok szerint a találkozó párbeszédet jelent a 2021-ben ismét hatalomra került, de az Európai Unió által hivatalosan el nem ismert tálib hatóságokkal.

Maxime Prévot közölte: nem ért egyet a meghívással, ugyanakkor Belgium az uniós intézményeknek otthont adó államként nem tagadhatta meg a kért vízumok kiadását.

Az Európai Bizottság szóvivője, Markus Lammert a testület keddi sajtótájékoztatóján közölte: húsz uniós tagállam kezdeményezésére technikai szintű egyeztetéseket folytat az afganisztáni de facto hatóságok képviselőivel a visszaküldések koordinálásáról.

A szóvivő tájékoztatása szerint

az első találkozót januárban Afganisztánban tartották,

ezt követően pedig a bizottság egy brüsszeli megbeszélést készít elő. A technikai kapcsolattartásra húsz tagállam kérésére kerül sor, amelyek levélben kérték a bizottságot a visszatérésekkel kapcsolatos egyeztetések összehangolására.

Az érintett tagállamok célja olyan személyek hazaküldése, akik súlyos bűncselekményeket követtek el, vagy biztonsági fenyegetést jelentenek – hangsúlyozta a szóvivő.

A szóvivő közölte azt is, hogy a Brüsszelben tervezett technikai szintű találkozó lehetőséget biztosít majd arra, hogy a tagállamok illetékes szakértői közvetlen kapcsolatot alakítsanak ki az afganisztáni fél képviselőivel, mivel a visszaküldések végrehajtása a tagállamok feladata.

Kiemelt kép: Az Európai Bizottság brüsszeli székháza, a Berlaymont-épület 2025. május 14-én. (Fotó: MTI/: Olivier Hoslet)