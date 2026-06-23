Megoldást sürgettek a romániai medvekérdésre az EU több intézményénél az RMDSZ politikusai

Tánczos Barna megbízott romániai mezőgazdasági miniszter az Európai Unió agrárminisztereinek hétfői luxemburgi ülésén ismertette a romániai helyzetet, és rugalmasabb szabályokat kért a tagállam medvepopulációjának kezelésére – közölték.
A miniszterelnök-helyettes kedden Jessika Roswall környezetvédelmi biztossal tárgyalt Brüsszelben, majd Vincze Loránt EP-képviselővel közösen az EP Petíciós Bizottságában képviselte a medvekérdés megfelelő kezelésének szükségességét.
Tánczos Barna közölte: az uniós környezetvédelmi biztossal megállapodtak abban, hogy
egy romániai szakértői csapat Brüsszelben is bemutatja a Romániában tavaly lezárult genetikai populációfelmérés eredményeit.
„Azt kértem, hogy ezeket az adatokat vegyék alapul az uniós szabályok rugalmasabbá tételénél” – mondta.
Úgy értékelt, az egyeztetések és a tagállamok visszajelzései jó kiindulópontot adnak ahhoz, hogy folytassák a tárgyalásokat, és uniós szinten a tagállamok sajátosságait figyelembe vevő megközelítést alakítsanak ki a medvepopuláció kezelésére.
„Az uniós agrárminiszterek találkozóján Szlovákiával együtt nyújtottuk be javaslatunkat, hogy az egyedi beavatkozások helyett ismerjék el a tudományos alapokon nyugvó állományszabályozást ott, ahol a medvepopuláció nincs veszélyben” – nyilatkozta Tánczos Barna. Elmondta: felhívta az uniós intézmények képviselőinek figyelmét arra, hogy
Romániában emberéleteket követelt és jelentős mezőgazdasági károkat okoz a medvék túlszaporodása, és állandó veszélyt jelent a lakosságra.
„A vita során további 12 tagállam fejezte ki támogatását, egyetértve abban, hogy fontos a nagyragadozók védelme, de az nem lehet fontosabb az emberi életnél és a mezőgazdaságban dolgozók munkájánál” – közölte az ügyvivő miniszter.
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Tájékoztatása szerint a medvekérdés kedden az Európai Parlament Petíciós Bizottságának (PETI) a nagyragadozók kezeléséről szóló brüsszeli munkaértekezletén is napirendre került. Az Európai Néppárt (EPP) frakciója nevében felszólaló Vincze Loránt EP-képviselő rámutatott: Romániában él az Unió legnagyobb, 10-13 ezresre becsült barnamedve-populációja, miközben a román hatóságok szerint az optimális létszám négyezer egyed lenne.
„A medvék rettegésben tartják a közösségeket: nappal és éjszaka is szabadon bejárnak a településekre, játszóterekre, óvodákba, magánházakba, farmokra és szállodákba. Ezek nem ritka kivételek, hanem a mindennapi valóság részei.
A medve és az ember találkozása egyértelműen tragédia, nem pedig egy plüssmaci-pillanat”
– idézte Vincze Loránt beszédét az RMDSZ közleménye.
Eszerint az EP-képviselő kiemelte: a megelőzés önmagában nem jelent megoldást, mivel az állomány kétszerese vagy háromszorosa a terület eltartóképességének. „A következmények emberéletekben és gazdasági károkban mérhetők: csak az elmúlt öt évben 11 ember meghalt, 158-an megsebesültek, a 112-es segélyhívások száma pedig ötszörösére nőtt az előző időszakhoz képest” – közölte az EP-képviselő. Hozzátette: Romániában ennek ellenére nem lehet valódi vadgazdálkodásról beszélni, mert a román hatóságok tartanak az uniós élőhelyvédelmi irányelvektől.
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Kiemelt kép: Hím barna medve (Ursus arctos) mászik át egy kerítésen a csíkszeredai Octavian Goga Főgimnázium udvarán 2018. augusztus 21-én. A medve a reggeli órákban több közeli ház udvarába is betört, egy kecskét is megölt. Az állatot az iskola udvarán kilőtték. (Fotó: MTI/Veres Nándor)