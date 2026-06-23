Legalább húsz tiltott helyen fürdőző ember fulladt vízbe Franciaországban

A múlt hétvége óta körülbelül húsz haláleset történt – mondta Marina Ferrari francia sportminiszter a France Inter rádiónak. A tárcavezető figyelmeztetett:
hőhullám idején nem szabad félvállról venni a tiltott helyeken a fürdőzés veszélyeit.
Franciaország nagy részén kedden 40 Celsius-fok körüli hőmérsékletet várható.
A francia hatóságok az elmúlt napokban több alkalommal is óvatosságra intették a lakosságot a kontinenst elérő hőhullám miatt, amely Európa számos országában szokatlanul magas hőmérsékleteket okoz.
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A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI)