Legalább húsz tiltott helyen fürdőző ember fulladt vízbe Franciaországban

Mintegy húsz ember fulladt vízbe Franciaországban a hétvége óta, miközben a hőség elől menekülve felügyelet nélküli fürdőhelyeken kerestek enyhülést – közölték kedden a hatóságok.

A múlt hétvége óta körülbelül húsz haláleset történt – mondta Marina Ferrari francia sportminiszter a France Inter rádiónak. A tárcavezető figyelmeztetett:

hőhullám idején nem szabad félvállról venni a tiltott helyeken a fürdőzés veszélyeit.

Franciaország nagy részén kedden 40 Celsius-fok körüli hőmérsékletet várható.

A francia hatóságok az elmúlt napokban több alkalommal is óvatosságra intették a lakosságot a kontinenst elérő hőhullám miatt, amely Európa számos országában szokatlanul magas hőmérsékleteket okoz.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI)