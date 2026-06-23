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#Magyar Péter #orosz–ukrán háború #közel-keleti konfliktusok #uniós források

Legalább húsz tiltott helyen fürdőző ember fulladt vízbe Franciaországban

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Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2026.06.23. 10:47

Főoldal / Külföld

| Szerző: hirado.hu
Mintegy húsz ember fulladt vízbe Franciaországban a hétvége óta, miközben a hőség elől menekülve felügyelet nélküli fürdőhelyeken kerestek enyhülést – közölték kedden a hatóságok.

A múlt hétvége óta körülbelül húsz haláleset történt – mondta Marina Ferrari francia sportminiszter a France Inter rádiónak. A tárcavezető figyelmeztetett:

hőhullám idején nem szabad félvállról venni a tiltott helyeken a fürdőzés veszélyeit.

Franciaország nagy részén kedden 40 Celsius-fok körüli hőmérsékletet várható.

A francia hatóságok az elmúlt napokban több alkalommal is óvatosságra intették a lakosságot a kontinenst elérő hőhullám miatt, amely Európa számos országában szokatlanul magas hőmérsékleteket okoz.

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A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI)

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