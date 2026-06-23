Ismét egy csónakban eveznek a visegrádi négyek Andrej Babis szerint

Ismételten egy „csónakban evezünk”, országaink és régiónk érdekeiért fogunk küzdeni – mondta Andrej Babis cseh miniszterelnök a V4-es miniszterelnöki csúcs után tartott sajtótájékoztatón kedden Gödöllőn.

A cseh kormányfő hangsúlyozta: a V4 ismét működik, „és bízom benne, hogy tökéletesen fogunk működni”.

Ez a négy ország Európa jövője, és meggyőződésem, hogy megint tökéletesen fogunk működni, ahogy az a múltban történt

– fogalmazott Andrej Babis, megjegyezve: „gyönyörű” eredményeink lesznek, és ezért mindenki meg fog tenni mindent.

Kiemelt kép: Donald Tusk lengyel, Magyar Péter magyar, Robert Fico szlovák és Andrej Babis cseh miniszterelnök a visegrádi együttműködés (V4) kormányfőinek találkozója után tartott sajtótájékoztatón a Gödöllői Királyi Kastély Lovardájában 2026. június 23-án. (Fotó: MTI/Illyés Tibor)