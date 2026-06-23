Elfogatóparancsot adott ki Belgium Dimitrisz Avramopulosz volt európai biztos ellen

A belga nyomozóhatóság európai elfogatóparancsot adott ki Dimitrisz Avramopulosz volt európai migrációs politikáért felelős biztos ellen, akit azzal gyanúsítanak, hogy köze volt a Katargate korrupciós botrányhoz – közölték hétfőn este görög kormánytisztviselők.

A belga hatóságok szerint Avamopulosz az európai uniós tisztségviselők egyike volt, akik kenőpénzeket fogadtak el Katartól, hogy az unióban lobbizzanak az érdekében.

A 2022-ben kirobbant úgynevezett „Katargate” az unió egyik legnagyobb botrányává duzzadt.

A belga rendőrség közleménye szerint 2022 decemberében csaknem 1,5 millió eurót készpénzt foglaltak le a brüsszeli régióban folytatott házkutatások során, és több gyanúsított uniós tisztségviselőt is őrizetbe vettek, köztük Eva Kailit, az Európai Parlament alelnökét, a férjét, Francisco Giorgit és Antonio Panzeri korábbi EP-képviselőt, a Fight Impunity civil szervezet alapítóját.

A volt görög biztost bűnszervezetben való részvétellel vádolják, és azzal, hogy a botrány középpontjában álló nem kormányzati szervezettől kapott pénzt – idézte a Politico az ügyben nyilatkozó egyik magas rangú görög tisztviselőt.

A belga hatóságok már csaknem egy éve beidézték a volt biztost vallomástételre, de ő nem jelent meg.

Avramopulosz közleményében tagadta az ellene felhozott vádakat. „Sem közvetlenül, sem közvetve nem vettem részt semmilyen elítélendő cselekményben” – szögezte le.

A botrány kirobbanása után Avramopulosz azonnal kilépett a a Fight Impunity szervezetből, hangsúlyozta, hogy a testületben semmiféle vezetői vagy irányítási feladatot nem végzett, és arról is beszámolt, hogy 2021 februárja és 2022 februárja között 73 ezer eurót kapott a civil szervezettől.

A volt európai biztos, aki jelenleg a kormánypárt képviselője a görög parlamentben, kijelentette, hogy nem fog élni parlamenti mentelmi jogával, és maga fordul a görög igazságszolgáltatáshoz, hogy kérje az ügy alapos vizsgálatát.

Avramopulosz 2014-től 2019-ig volt az Európai Bizottság migrációs politikáért és uniós belügyekért felelős biztosa, ezt követően csatlakozott a Fight Impunityhoz tiszteletbeli vezetőségi tagként.

Katar tagadta, hogy bármilyen törvénytelenséget követett volna el.

Kiemelt kép: Dimitrisz Avramopulosz (Fotó: MTI/Stephanie Lecocq)