Donald Tusk: Köszönöm Magyar Péternek, hogy visszahozta a visegrádi csoport jövőjébe vetett hitet

Köszönöm Magyar Péternek a remény visszahozatalát, hogy a visegrádi csoport, így Magyarország is újra az európai eseményeken hang lehet, továbbá hogy újra együttműködhetünk függetlenül a különbségeinktől, hiszen mindannyian tudjuk, hogy nem minden témában egyezik a véleményünk – hangsúlyozta Donald Tusk lengyel miniszterelnök a V4-es miniszterelnöki csúcs után tartott sajtótájékoztatón kedden Gödöllőn.

Donald Tusk megjegyezte, hogy mindig is voltak bizonyos különbségek, ugyanakkor „amikor ez egy lojális együttműködés volt, akkor az teljes bizalomra épült, a jó szándékról mindenki meg volt győződve, senki nem csapta be a másikat, sokszor egy ökölként haladtunk előre, és képesek voltunk akkor nemcsak hatással lenni a döntésekre, hanem néhány döntést diktálni is Európában”.

Reményét fejezte ki, hogy a jövőben a kulcsfontosságú témákban, mint az energia, a migráció, a kohézió, a mezőgazdaság közösen képviselhetik az érdekeiket.

Kiemelt kép: Donald Tusk lengyel kormányfő (b) és Magyar Péter miniszterelnök a visegrádi együttműködés (V4) kormányfőinek találkozója után tartott sajtótájékoztatón a Gödöllői Királyi Kastély Lovardájában 2026. június 23-án – MTI/Hegedüs Róbert