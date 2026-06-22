Válogatás nélkül lőtt emberekre két tinédzser egy Fülöp-szigeteki iskolában, többen meghaltak

Evalyn Diaz rendőrségi szóvivő azt mondta,
az azóta őrizetbe vett két gyanúsított, egy 14 és egy 15 éves fiatal válogatás nélkül lőtt az emberekre az épületben.
Hozzátette, hogy az ügyben azonnal nyomozás indult, amelynek keretében iskolai zaklatás gyanúja is felmerült. A rendőrség emellett vizsgálja a fegyvereket, illetve azt, miként jutott hozzájuk a két tinédzser.
Megkezdődött a gyanúsítottak kihallgatása is, akiket – mivel kiskorúak – a szüleik is elkísértek.
A lövöldözésről a közösségi médiára is felkerült videofelvételeken látható, amint a rémült diákok egy tanteremben próbálnak elrejtőzni, miközben kintről fegyverropogás hallatszik.
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A Fülöp-szigeteken egyébként ritka az iskolai lövöldözés. Bár az országban a fegyvertartásra szigorú szabályok vonatkoznak, sokan a feketepiac segítségével igyekeznek megkerülni a korlátozásokat.
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