Trump börtönnel fenyegeti a Lincoln-emlékmű tükröződő medencéjének „rongálóit”

Donald Trump amerikai elnök hétfőn azzal fenyegetőzött, hogy bebörtönözi mindazokat, akik megrongálják a washingtoni Lincoln-emlékmű mellett található tükröződő díszmedencét, amelynek költséges felújítása hónapok óta politikai viták kereszttüzében áll.

Trump szerint a Lincoln-emlékmű tükröződő medencéjét szándékosan megrongálták. Az elnök azt állította, hogy ez ügyben több embert letartóztattak, de – az AFP szerint – ezt a területet kezelő Nemzeti Park Szolgálat nem erősítette meg, és a feltételezett „szabotázsakciók” részleteiről sem adott tájékoztatást.

Trump szerint a vandálok pengével megrongálták a medence burkolatát, és káros vegyszereket öntöttek a vízbe,

bár erre nem mutatott be bizonyítékot. A letartóztatottak között volt David Hearn egykori olimpiai kajakos is, aki tagadja a rongálást, és azt állítja, csupán egy már leváló darabot érintett meg a helyszínen.

„Az összes szobor és szökőkút közül, amelyeket újjáépítettünk, felújítottunk vagy helyreállítottunk, egyedül ezt a medencét éri folyamatos vandalizmus” – írta Trump hétfőn a Truth Social közösségi oldalon.

Az elnök hangsúlyozta:

a rongálás vagy annak kísérlete akár tízéves szabadságvesztéssel is büntethető, és a törvényt „teljes szigorral” fogják alkalmazni.

A felújítás során a medence vizének tisztítására különféle kezeléseket alkalmaztak, és sajtóértesülések szerint ezek elősegíthették egy agresszív zöldalgafaj elszaporodását. A problémák miatt a 610 méter hosszú medencéből a víz nagy részét le kell ereszteni a szükséges javítások elvégzéséhez, ami kellemetlen kudarc Trump számára, aki korábban azt ígérte, hogy a felújítás eredménye akár száz évig is tartós marad.

A republikánus vezető bírálói szerint a projekt egyre inkább Trump elnökségének jelképes kudarcává válik.

A helyzetért való felelősségvállalás helyett a volt ingatlanfejlesztő számos üzenetet tett közzé a Truth közösségi hálózatán, és elítélte az állítólagos „szabotőröket”.

Az amerikai elnök számos projektet indított Washingtonban és a Fehér Házban. Ezek közül sokat kritizáltak a költségeik, hivalkodó jellegük és az átláthatatlan pályázati eljárások miatt.

Az amerikai média szerint a medence felújítása 14 millió dollárba került és ez Donald Trump egyik kedvenc projektje, mivel szeretne maradandó nyomot hagyni Washington arculatán és az amerikai nemzeti szimbólumokon.

A díszmedence különleges történelmi jelentőséggel bír: Martin Luther King itt mondta el 1963-ban híres „Van egy álmom” („I Have a Dream”) beszédét.

Kiemelt kép: Donald Trump amerikai elnök érkezik a G7-csúcstalálkozóra a Genfi tó partján fekvő kelet-franciaországi Évian-les-Bains-ban 2026. június 15-én. (Fotó: MTI/EPA)