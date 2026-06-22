Több ezer közmédiás alkalmazott sztrájkol Csehországban a kormány vitatott reformtervei miatt

Pavla Kubálková, a Czech Television (Cseh Televízió) sztrájkbizottságának tagja szerint a reformokat egyeztetés nélkül és a közszolgálati média függetlenségének garanciái nélkül készítették elő. Hozzátette, hogy a társadalom jelentős része még emlékszik arra, milyen volt a híradás 1989 előtt, amikor a politikusok határozták meg a tartalmat, és hangsúlyozta, hogy nem szeretnének visszatérni ahhoz az időszakhoz – írja a The Guardian.

A sztrájk oka a kabinet által múlt héten elfogadott jogszabály, amely megszüntetné az előfizetési díjas rendszert, és a Czech Television és a Czech Radio finanszírozását éves állami költségvetési forrásokból biztosítaná.

A műsorszolgáltatók szerint a változtatás gyakorlatilag a 2008-as finanszírozási szinthez térne vissza, mintegy 14,3 millió fonttal csökkentve a Czech Radio (Cseh Rádió) és 35,8 millió fonttal a Czech Television éves költségvetését, mindezt az elmúlt közel két évtizedben tapasztalt jelentős infláció mellett.

A vezetők szerint ez több száz munkahely megszűnéséhez és jelentős műsorkínálat-csökkentéshez vezetne.

Tisíce lidí dnes přišly před Českou televizi podpořit veřejnoprávní média před útokem vlády, jež chce převést financování pod vládní kontrolu a připravila masivní finanční škrty.

Děkujeme ! pic.twitter.com/4hrwoLSpc9 — Veřejnoprávně! (@verejnopravne_) June 21, 2026

A vita azonban nem csupán a pénzről szól. Kubálková szerint ez egy tágabb küzdelemmé vált a közszolgálati média függetlenségéért, a közvetlen állami finanszírozás ugyanis politikai befolyásolás veszélyét hordozhatja.

Josef Nerusil kormánypárti (SPD) képviselő arra utalt, hogy a közmédia finanszírozásának átalakítása akár a tartalmi működés szigorúbb politikai ellenőrzéséhez is vezethet a jövőben. Bár hangsúlyozta, hogy jelenleg a pénzügyi rendszer átalakítása a fő cél, későbbi vitákban szerinte a műsorok tartalmának szabályozása is napirendre kerülhet. Emellett bírálta a közszolgálati médiát, és elfogultsággal vádolta.

A kulturális miniszter ezzel szemben azt hangsúlyozta, hogy a reform kizárólag a finanszírozási rendszert érinti, és nem befolyásolja a média függetlenségét vagy szerkesztői szabadságát. Szerinte a közszolgálati csatornák jogi és intézményi keretei változatlanok maradnak. Hozzátette azt is, hogy több európai országban már hasonló, állami költségvetésből történő finanszírozási modell működik, így ez szerinte nem egyedi cseh megoldás.

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Babis szintén elutasította, hogy a változások veszélyeztetnék a szerkesztői függetlenséget.

„Azt akarjuk, hogy spóroljanak, de nem teszik”

– mondta a miniszterelnök egy sajtótájékoztatón egy közmédiás újságírónak.

Sok területre kihat a sztrájk

Mindkét műsorszolgáltató (a Czech Television és a Czech Radio) aggodalommal fogadta a terveket. Hynek Chudárek, a Czech Television vezetője szerint a jogszabály „gyakorlatilag felszámolná” a szervezet egyes részeit, míg René Zavoral, a Czech Radio főigazgatója úgy vélte, a megszorítások a regionális tudósítást, a gyerekműsorokat és a külföldi tudósítókat érintenék.

A sztrájk hatása mindkét intézménynél érezhető lesz. A Czech Television közölte, hogy a gyermekcsatorna kivételével minden adó, valamint a weboldalak, streamingplatform és közösségi médiafelületek is érintettek lesznek. A Czech Radio több állomást összevon, és módosítja a műsorrendet, a változásokat pedig műsoron belül is ismertetik.

„A sztrájk célja, hogy megmutassuk a közönségnek, mit veszíthetnek”

– mondta Jan Herget, a Czech Radio sztrájkbizottságának tagja.

🚨ULTIM’ORA Praga: proteste contro la riforma di finanziamenti dei media pubblici Migliaia di persone hanno manifestato a Praga, capitale della Repubblica Ceca, per protestare contro una riforma del sistema di finanziamento dei media pubblici. pic.twitter.com/WTYcBxChVl — L’Indipendente (@lindipende) June 21, 2026

Médiakutatók szerint a vita példa nélküli a Csehország közelmúlt történetében. Marína Urbániková, a Charles University és a Masaryk University médiatudományi docense elmondta, hogy a Czech Televisionnél legutóbb 2001-ben volt hasonló sztrájk, amikor újságírók a vezérigazgató kinevezésébe való politikai beavatkozás ellen tiltakoztak.

Kiemelt kép: Tüntetők a Cseh Televízió előtt (Forrás: X.com)