Szoros eredménnyel zárult a kolumbiai elnökválasztás második fordulója

A hivatalos előzetes eredmények szerint Abelardo De La Espriella ügyvéd nyerte a kolumbiai elnökválasztás második fordulóját, és augusztus 7-én Gustavo Petro államfő utódjaként hivatalba léphet.

A szavazatok csaknem teljes feldolgozottsága mellett De La Espriella a voksok mintegy 49,7 százalékát szerezte meg, míg ellenfele, Iván Cepeda szenátor 48,7 százalékot kapott. A két jelölt között hozzávetőleg 250 ezer szavazat volt a különbség.

A választási hatóság adatai szerint több mint 26 millió választópolgár járult az urnákhoz a mintegy 41,4 millió választásra jogosult közül. A végleges eredmény kihirdetéséhez még szükség van a jegyzőkönyvek törvényben előírt ellenőrzésére. Cepeda kampánystábja közölte, hogy mintegy 33 ezer szavazóurnából származó eredményt vitat, ezért a jelölt csak a teljes hitelesítési folyamat lezárulta után kívánja elismerni a végeredményt.

A 47 éves De La Espriella politikai tapasztalat nélkül indult az elnöki tisztségért.

Kampányának középpontjában a közbiztonság javítása, a fegyveres csoportok elleni határozottabb fellépés, az olaj- és gázipar bővítése, az adócsökkentés és az állami kiadások mérséklése állt. Ugyanakkor jelezte, hogy megtartaná a minimálbér korábbi emelését és egyes népszerű szociális intézkedéseket.

A 63 éves Cepeda a Petro-kormány több programjának folytatását ígérte, köztük a szociális támogatások rendszerének fenntartását, a munkaügyi reformok előmozdítását, az új olajprojektek korlátozását és a fegyveres csoportokkal folytatott béketárgyalások folytatását.

Elemzők szerint az új elnöknek jelentős államadóssággal és megosztott kongresszussal kell szembenéznie. A törvényhozásban egyik politikai erő sem rendelkezik többséggel, ami várhatóan kompromisszumokra kényszerítheti az új kormányzatot.

De La Espriella közölte, hogy valamennyi kolumbiai elnöke kíván lenni, függetlenül attól, kire szavaztak a választók. Elmondása szerint gratulációt kapott Donald Trump amerikai elnöktől is. Marco Rubio amerikai külügyminiszter szintén gratulált neki a közösségi médiában közzétett bejegyzése szerint.

A választási kampányt a romló biztonsági helyzetről, a fegyveres csoportok tevékenységéről, a gazdaság állapotáról szóló viták uralták. Az elmúlt hónapokban több térségben erőszakos incidensek és összecsapások történtek, ami a közbiztonság kérdését a kampány egyik meghatározó témájává tette.

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Kiemelt kép: Abelardo de la Espriella ügyvéd, jobboldali elnökjelölt támogatói ünnepelnek Barranquillában 2026. június 21-én, miután a hivatalos előzetes eredmények szerint Espriella megnyerte a kolumbiai elnökválasztás második fordulóját (Fotó: MTI/AP/Rodrigo Abd)