Szociáldemokrata és liberális politikusokból álló kormány számára kér bizalmat a bukaresti parlamenttől a román kormányfőjelölt

Szociáldemokrata (PSD) és liberális politikusokból, illetve függetlenekből álló kormány számára kér bizalmat a bukaresti parlamenttől Adrian Vestea miniszterelnök-jelölt, akit a Nemzeti Liberális Párt (PNL) megkérdezése nélkül bízott meg kormányalakítással Nicusor Dan államfő.

Vestea vasárnap este terjesztette a parlament elé az általa javasolt kormány névsorát és programját. A kabinet tíz tagját szociáldemokrata, hatot liberális politikusként, négyet pedig függetlenként tüntettek fel.

A Vestea-kabinet a politikai stabilitást, az intézmények normális működésének helyreállítását, az uniós helyreállítási források lehívását, az ország hitelminősítésének megőrzését, a megkezdett beruházások befejezését és a nemzetbiztonsági projektek felgyorsítását nevezte meg prioritásként.

A miniszterelnök-jelölt által beterjesztett kormánylistán Marian Neagsu (PSD) és Alina Gorghiu (PNL) miniszterelnök-helyettesi, Sorin Cimpeanu (PNL) a védelmi miniszteri, Luca Niculescu (független) a külügyminiszteri poszt várományosaként szerepel.

A PNL azonban nyilatkozatban mutatott rá, hogy a párt nem tagja Adrian Vestea kormányának, nem vállal politikai felelősséget programjáért, a miniszterjelöltek listáján szereplő politikusok nem a párt nevében járnak el. A PNL rendkívüli kongresszusa vasárnap úgy határozott, hogy a PNL nem lép koalícióra a PSD-vel, és ennek a határozatnak a megsértése a párt bármely tagja részéről a PNL-ből történő kizárást vonja maga után.

A jelenlegi ügyvivő kormányban részt vevő pártok – a PNL, a Mentsétek Meg Romániát Szövetség (USR) és a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) – múlt héten úgy döntöttek, hogy nem szavaznak bizalmat a Vestea-kormánynak. A miniszterelnök-jelölt azonban arra számít, hogy a PSD-nek, a PNL egy részének, valamint néhány szélsőjobboldali párt listáján mandátumot szerzett törvényhozónak a támogató szavazata is elegendő lesz ahhoz, hogy a parlament beiktassa az általa javasolt kormányt.

A román média szerint a Vestea-kormány beiktatásához a legnagyobb ellenzéki párttól, a szélsőjobboldali Románok Egyesüléséért Szövetségtől (AUR) érkező szavazatokra is szükség van. Petrisor Peiu, az AUR szenátusi frakcióvezetője azonban hétfői Facebook-bejegyzésében úgy értékelte: az AUR összeomlásához vezetne, ha a párt képviselői és szenátorai megszavaznák a Vestea-kormányt, a PSD megmentése érdekében. George Simion, az AUR elnöke nem nyilatkozott egyértelműen arról, hogy az AUR támogatja-e a Vestea-kormány beiktatását.

Az AUR elvileg előrehozott választásokat sürget, amire akkor kerülhet sor, ha a parlament két egymást követő esetben elutasítja az államfő által kormányalakítással megbízott miniszterelnök-jelölt kabinetjének beiktatását.

Kiemelt kép: Adrian Vestea román politikus 2023. június 15-én. (Fotó: DANIEL MIHAILESCU / AFP)