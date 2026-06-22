Oroszországgal kiegyezni akaró új párt erősödött meg Olaszországban

Egy néhány hónap alatt felépülő új olasz párt lépte át a parlamenti küszöb mértékét a közvélemény-kutatásokban. A Nemzeti Jövő névre hallgató pártot Roberto Vannacci EP-képviselő, korábbi tábornok vezeti. Vannaci a közelmúltban lépett ki az olasz Liga pártból, majd idén februárban alapította meg az új politikai erőt. A párt programjának fókuszában az Ukrajnának nyújtott támogatás leállítása és az orosz kőolaj vásárlásának újraindítása áll, miközben egyre több képviselőt és választót csábít el Giorgia Meloni olasz miniszterelnök kormánykoalíciójától – írta meg a Financial Times.

Roberto Vannacci először 2023-ban robbant be az olasz politikai életbe A feje tetejére állított világ című könyvével. A kötetben méltatta Vlagyimir Putyin Oroszországát, és élesen támadta a nyugati liberalizmust. Az olasz hadsereg a könyv megjelenése után felmentette a tábornokot a szolgálata alól, Matteo Salvini ennek ellenére őt kérte fel a Liga 2024-es európai parlamenti kampányának egyik vezető arcává.

A nyugalmazott ejtőernyős tábornok, aki korábban moszkvai katonai attaséként is szolgált, azután alapította meg a Futuro Nazionale, vagyis Nemzeti Jövő nevű pártját, miután sorozatos konfliktusok után végleg szakított Matteo Salvini miniszterelnök-helyettes Liga pártjával.

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Az új politikai erő felemelkedése azóta látványosan felgyorsult. Egy múlt héten nyilvánosságra hozott közvélemény-kutatás szerint a Futuro Nazionale már 5,3 százalékos támogatottsággal bír, amivel gyakorlatilag máris utolérte a Ligát.

Egyes olasz kommentátorok az olasz jobboldalon történő földrengésszerű változásként értékelik a fejleményeket. Vannacci pártjának már parlamenti képviselete is akad, mivel Giorgia Meloni kormánykoalíciójának nyolc parlamenti képviselője azonnal csatlakozott hozzá.

Meloni jobboldali szavazóit szólítja meg

A Futuro Nazionale megerősödése nagy kihívást jelent Giorgia Meloni számára. Az olasz miniszterelnök politikai pályafutása az ország háború utáni neofasiszta mozgalmához kötődő közegben kezdődött, ellenzékben pedig hosszú éveken keresztül élesen bírálta az Európai Uniót.

Kormányra kerülése után azonban mérsékeltebb hangnemre váltott, és igyekezett szélesebb, mérsékelt konzervatív választói rétegeket megszólítani. Ez a fordulat ugyanakkor elégedetlenséget váltott ki Meloni pártjának, az Olasz Testvérek radikálisabb szavazóinak körében.

Lorenzo Castellani, a római Luiss Egyetem politológusa szerint Vannacci már egyértelműen problémát jelent a kormányzó jobboldali koalíció számára, mivel egyszerre vesz el választókat a Ligától és Meloni pártjától.

A szakértő szerint az új párt támogatottságának növekedése „vörös riasztás” a miniszterelnök számára. A választók üzenete ebben az esetben az, hogy: „Meloni, megváltoztál, és nekünk nem tetszik ez a változás” – fogalmazott a Financial Times-nak Castellani.

Leállítanák Ukrajna támogatását

A Futuro Nazionale programjának egyik központi eleme, hogy Olaszország hagyjon fel Ukrajna támogatásával, és kezdje újra az orosz kőolaj vásárlását.

A párt emellett jelentősen csökkentené az Olaszországban élő külföldiek számát. A jelenlegi, mintegy 12 százalékos arányt 4 százalékra szorítanák vissza, valamint szigorú biztonsági intézkedéseket vezetnének be annak érdekében, hogy – megfogalmazásuk szerint – helyreállítsák a rendet az olasz városokban.

„Velünk Olaszország ismét az olaszok hazája lesz”

– jelentette ki Vannacci pártjának római rendezvényén.

A volt tábornokot hívei a „remény” megtestesítőjeként ünneplik, az egyik felszólaló pedig egyenesen új Julius Caesarnak nevezte. A közönség a „generale”, vagyis „tábornok” skandálásával fogadta.

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Azt állítják, Meloni elárulta korábbi ígéreteit

A Futuro Nazionale alapító rendezvényén Vannacci és szövetségesei közvetlen támadást intéztek Giorgia Meloni ellen. Azzal vádolták a kormánykoalíciót, hogy elárulta azokat az eszméket, amelyekkel hatalomra került.

Vannacci egy televíziós interjúban azt mondta, hogy Meloni kormányzása alatt Olaszország politikai értelemben letért a helyes útról.

„Sok olyan dolog nem valósult meg, amelyet korábban megígértek. A jobboldal elveszítette az irányt”– jelentette ki Vannacci.

Vannacci támogatói szerint Meloni túlságosan puhává vált, és nem tartotta magát eredeti terveihez. Vannaccit ezzel szemben olyan politikusnak tartják, aki nem pusztán parlamenti mandátumot akar szerezni, hanem végre is akarja hajtani a jobboldal eredeti célkitűzéseit.

A Futuro Nazionale megerősödése súlyos dilemma elé állíthatja Giorgia Melonit a 2027-es olasz parlamenti választás előtt.

Amennyiben Vannacci pártját beengedi a kormánykoalícióba, azzal elidegenítheti a mérsékelt választókat, és veszélybe sodorhatja azt a politikai építkezést, amellyel az elmúlt években elfogadhatóbb, kiszámíthatóbb konzervatív vezetőként igyekezett megjelenni.

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Ha azonban a miniszterelnök kizárja a Futuro Nazionalét a jobboldali együttműködésből, a jelenlegi kormánykoalíció nehezen szerezhet parlamenti többséget. Az a jelenleg 4–5 százaléknyi szavazó, akit Vannacci máris maga mögött tudhat, döntő jelentőségű lehet a választási győzelem szempontjából.

Meloni a parlamentben már nyíltan összecsapott a pártjából Vannaccihoz átállt egyik képviselővel. A miniszterelnök azzal vádolta a távozó politikusokat, hogy a kormánykoalíció megosztásával és az Ukrajnának nyújtott támogatás ellenzésével valójában a baloldal érdekeit szolgálják.

„Ne beszéljenek nekem az igazi jobboldalról, mert az igazi jobboldal soha nem segíti a baloldalt”

– jelentette ki Meloni.

Salvini pártja járhat a legrosszabbul

Miközben Vannacci felemelkedése Giorgia Meloni számára is komoly veszélyt jelent, az új párt mindenekelőtt Matteo Salvini Liga pártjának túlélését fenyegeti a legerősebben. Salvini saját pártján belüli ellenállással szemben emelte fel Vannaccit, és a 2024-es európai parlamenti választási kampány egyik vezető szereplőjévé tette. Az utóbb melléfogásnak bizonyuló döntés után a párt hagyományos fellegvárainak számító helyeken olyan transzparensek jelentek meg, amelyek Salvini lemondását követelik.

Matteo Salvini így most egy olyan politikai válsággal szembesül, amelyet jelentős részben saját döntéseivel idézett elő. Vannacci pártja eközben alig néhány hónap alatt olyan erővé vált, amely átrendezheti az olasz jobboldalt, és az Oroszországhoz, Ukrajnához, valamint az Európai Unióhoz fűződő olasz politika irányát is.

Kiemelt kép: Roberto Vannacci olasz jobboldali EP-képviselő, a Nemzeti Jövő párt alapítója, korábbi pártja, a Liga egy rendezvényén (Fotó: MTI/EPA/Michele Maraviglia)