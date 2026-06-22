Megemlékeztek Oroszországban a Szovjetunió elleni náci támadás 85. évfordulójáról

Koszorút helyezett el Vlagyimir Putyin orosz elnök kedden, az Emlékezés és Gyász Napján, a Szovjetunió elleni náci támadás 85. évfordulóján a Kreml falánál, a Sándor-parkban, az Ismeretlen Katona sírjánál.

Éjjel a moszkvai Poklonnaja Gorán (a Főhajtás Hegyén) lévő katonai emlékközpontnál több mint 3500-an vettek részt az Emlékezés Gyertyája akción. Ennek keretében 1418 gyertyát gyújtottak meg a Nagy Honvédő Háború – a második világháborúnak a Szovjetunió részvételével vívott szakasza – minden napjáról megemlékezve. Hasonló szertartás volt a kubinkai Krisztus Feltámadása székesegyházban, az orosz fegyveres erők főtemplomában.

Moszkvai idő szerint 12 óra 15 perckor Oroszország-szerte egy perces csenddel emlékeztek meg a Szovjetunó elleni háború kezdetéről és az áldozatokról. 1941. június 22-én Vjacseszlav Molotov külügyi biztos népbiztos ebben az időpontban jelentette be, hogy Németország megtámadta a Szovjetuniót. Megemlékezések Oroszország számos városában lezajlottak.

„Történelmileg hibásak, megalapozatlanok és erkölcsileg elfogadhatatlanok egyes országok arra irányuló kísérletei, hogy egyenlőségjelet tegyenek a náci Németország és a Szovjetunió közé”

– jelentette ki az évforduló alkalmából Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője, hangsúlyozva, hogy a Vörös Hadseregnek döntő szerepe volt a nácizmus legyőzésében. A második világháborúban a Szovjetunió mintegy 27 millió állampolgárát veszítette el.

Kiemelt kép: Német harckocsik nyomulnak előre a Szovjetunió területén, 1941 nyarán (Fotó: Britannica)