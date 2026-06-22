Izrael dél-libanoni jelenlétéről Genfben és Washingtonban tárgyalnak

Izrael dél-libanoni jelenlétéről is tárgyalnak a Genfben zajló amerikai-iráni tárgyalások első fordulójában, és „konfliktuscsökkentő központ” létrehozását is tervezik, valamint Washingtonban is újraindulnak a közvetlen izraeli-libanoni tárgyalások – jelentette az izraeli média hétfőn.

A Háárec című napilap hírportálja szerint az izraeli hadseregnek részben vissza kell vonulnia a Dél-Libanonban a biztonsági övezet határát kijelölő úgynevezett „sárga vonaltól”.

A libanoni hadsereg szigorú amerikai felügyelet alatt működne, és olyan területekért is felelősséget kapna, amelyek jelenleg nincsenek az izraeli hadsereg ellenőrzése alatt.

A lap értesülése szerint

Izrael és Libanon nagyköveti és katonai szintű képviselői keddtől csütörtökig Washingtonban tárgyalnak majd amerikai közvetítéssel a libanoni tűzszünetről. Ennek keretében „kísérleti zónákat” jelölnek ki, amelyekben az ellenőrzés az izraeli hadseregtől a libanoni hadsereghez kerül át.

Ehhez bizonyos helyeken Izrael visszavonulna a „sárga vonaltól”. A szigorú amerikai felügyelet különösen azokon a területeken lenne jellemző, ahonnan az izraeli hadsereg kivonul.

A lapnak névtelenül nyilatkozó jeruzsálemi forrás szerint Washington megértést tanúsít az izraeli álláspont iránt, miszerint fenn kell tartani az izraeli hadsereg jelenlétét Libanonban, és a libanoni kormány sem érdekelt abban, hogy a teljes kivonulással olyan politikai vagy propagandaeredményt biztosítson a Hezbollahnak, amely erősíthetné a szervezetet.

A svájci tárgyalásokon az elmúlt napokban arról döntöttek, hogy Libanonban „konfliktuscsökkentő központot” hoznak létre a katonai összetűzések megelőzését szolgáló mechanizmus részeként, amely a közvetítő szerepet betöltő Katar és Pakisztán szerint „biztosítani fogja a katonai műveletek befejezését Libanonban”.

A bejelentéskor azonban egyáltalán nem nevezték meg a libanoni harcokban részt vevő feleket, sem Izraelt, sem a Hezbollahot – emlékeztetett hétfőn az izraeli Ynet hírportál.

Izrael vasárnap este elutasított minden olyan követelést, amely a dél-libanoni területekről való kivonulásra vonatkozott, de a „konfliktuscsökkentő központ” bejelentése óta a jeruzsálemi vezetők nem nyilatkoztak az ügyről.

Izrael nem vesz részt a svájci tárgyalásokon, és egyelőre nem világos, miként működne ez a központ. A Ynet szerint várhatóan az Egyesült Államokon keresztül kapna iránymutatást a libanoni helyzet kezelésére, az iráni követelések figyelembevételével.

Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter a központ működését „az első valódi próbatételnek” nevezte. Az iráni vezetés az utóbbi napokban jelentős erőfeszítéseket tett annak érdekében, hogy Libanon védelmezőjeként jelenjen meg, és úgy mutassa be Teheránt, mint amely elérte a harcok beszüntetését az országban.

„Képzeljék el, hogy az Egyesült Államokban, a határ túloldaláról nap mint nap rakétatámadásokkal, emberrablásokkal és gyilkosságokkal fenyegetnék önöket. Mit mondana erre Amerika? Azt, hogy +álljunk meg és várjunk+? Megölné a terroristákat és megszüntetné a fenyegetést. Ezt tenné, és ezt tesszük mi is” – mondta Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök vasárnap este a JNS (Jewish News Syndicate – Zsidó Hírszindikátus) konferenciáján.

Netanjahu azt is kijelentette, hogy „amíg szükséges népünk védelme, addig a libanoni biztonsági övezetben maradunk”. Az izraeli kormányfő szerint az Egyesült Államok is hasonlóan járna el. „Létrehozna egy biztonsági övezetet, és megölné a terroristákat” – mondta.

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Kiemelt kép: Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök (Fotó: MTI/EPA/Abir Szultan)