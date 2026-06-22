Hivatalos, távozik a posztjáról Keir Starmer brit miniszterelnök

Távozik a kormányzó brit Munkáspárt éléről Keir Starmer miniszterelnök, akinek így kormányfői megbízatása is véget ér. A leköszönő miniszterelnök – aki döntését III. Károly királlyal is közölte – egyúttal a Munkáspárt éléről is távozik.

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A brit közszolgálati média szerint Starmer egyúttal a Munkáspárt éléről is távozik, a leköszönő kormányfő reggel tájékoztatta III. Károly brit uralkodót a döntésről. Keir Starmer a Downing Street 10. miniszterelnöki rezidencia előtt, a sajtó jelenlétében adott nyilatkozatában arról is beszélt, hogy előre felajánlja támogatását a leendő miniszterelnöknek, egyúttal ígéretet tett a rendezett átadásra.

Felkérte a Munkáspárt Nemzeti Végrehajtó Bizottságát, hogy dolgozzon ki egy menetrendet: a pártvezetői jelölések július 9-én nyíljanak meg, és a folyamat a nyári parlamenti szünet előtt záruljon le. Ez azt jelenti, hogy az új vezető hivatalba léphet még azelőtt, hogy a parlament szeptemberben újra összeül.

Addig ő marad a miniszterelnöki tisztségben – jelentette ki.

Kiemelt kép: Keir Starmer, leköszönő brit miniszterelnök (Fotó: MTI/EPA/Bloomberg pool/Betty Laura Zapata)