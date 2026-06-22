George Simion: Nem segít hatalomra olyan kormányt az AUR, amely nem vállal vele nyílt együttműködést

A Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) szavazatával nem segít hatalomra olyan kormányt, amely nem vállal vele nyílt együttműködést – jelentette ki hétfőn George Simion pártelnök.

Simion kizártnak nevezte, hogy a bukaresti parlament hétfő este az AUR törvényhozóinak szavazataival hagyja jóvá Adrian Vestea miniszterelnök-jelölt kormányát. Az AUR pusztán „hazafiságból” nem segíti hatalomra a Vestea-kabinetet, amint azt a miniszterelnök-jelölt szeretné, és nincsenek árulók sem a soraiban, akiket egyenként meg lehetne „vásárolni” – szögezte le a pártelnök.

A szélsőjobboldali párt vezetője rámutatott: ha szükség van az AUR szavazataira, akkor kész tárgyalni a miniszterelnök-jelölttel egy válságkezelő program kidolgozásáról,

de elvárja Nicusor Dan államfőtől, hogy nyilatkozatban tisztázza: „szélsőséges” pártnak tartja-e még az AUR-t.

Kapcsolódó tartalom Szociáldemokrata és liberális politikusokból álló kormány számára kér bizalmat a bukaresti parlamenttől a román kormányfőjelölt Adrian Vestea vasárnap este terjesztette a parlament elé az általa javasolt kormány névsorát és programját.

Kiemelt kép: George Simion, a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) elnöke sajtóértekezletet tart a párt bukaresti székházában 2025. március 10-én. (Fotó: MTI/EPA/Robert Ghement)