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#Magyar Péter #orosz–ukrán háború #közel-keleti konfliktusok #uniós források

Vészhelyzetet hirdetett Los Angeles polgármestere egy hűtőházban pusztító tűz miatt

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Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2026.06.21. 16:09

Főoldal / Külföld

| Szerző: hirado.hu
Vészhelyzetet hirdetett Los Angeles polgármestere egy hűtőházban napok óta pusztító tűz közegészségügyi következményei elleni hatékony fellépés érdekében.

Karen Bass helyi idő szerint szombat este kiadott közleményében ígéretet tett arra, hogy a nagyváros Boyle Height negyedét érintő tűzvész megállítása érdekében minden lehetséges erőfeszítést megtesznek.

Az elsődleges feladatnak a mérgező anyagok eltávolítását és a jelentős környezeti katasztrófa megelőzését nevezte. Hozzátette, hogy a tűz által érintett lakosság egészsége és biztonsága okozza a legkomolyabb aggodalmat.

Jaime Moore, Los Angeles tűzoltóparancsnoka elmondta, hogy a hűtőházban mintegy 40 tonna fagyasztott élelmiszert tároltak. Az épületen belül a rossz látási viszonyok rendkívül megnehezítik az oltást. Beszámolt arról, hogy jelenleg az emberi egészségre és környezetre veszélyt jelentő biológiai anyagok ártalmatlanításán dolgoznak.

A hűtőházban szerdán csaptak fel a lángok, a környező területet sűrű füst borította be, ezért az érintett lakosság számára menedékhelyet nyitottak.

A polgármester által kihirdetett vészhelyzet megkönnyíti tagállami és szövetségi források igénybe vételét a védekezéshez.

Kiemelt kép: Az égő hűtőhát a Boyle Heights negyedben – Fotó: Facebook

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