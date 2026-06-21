Megkezdődtek az iráni-amerikai tárgyalások Svájcban, Teherán közben a Hormuzi-szoros lezárásával fenyeget

Vasárnap Svájcban megkezdődnek az Egyesült Államok és Irán közötti béketárgyalások, miközben tovább nő a feszültség a Hormuzi-szoros körül, amelynek lezárását Teherán az izraeli hadműveletekre és a libanoni tűzszünet megsértésére hivatkozva jelentette be.

A Reuters jelentése szerint az iráni küldöttség – Mohammad Báger Gálibáf főtárgyaló, valamint Abbász Aragcsi külügyminiszter vezetésével – már megérkezett Svájcba, ahol az amerikai delegációt JD Vance alelnök, Steve Witkoff különmegbízott és Jared Kushner képviseli. A tárgyalások célja a Donald Trump amerikai és Maszúd Pezeskján iráni elnök által a héten aláírt, 60 napos tűzszüneti és békekeret-megállapodás véglegesítése.

Az iráni Forradalmi Gárda szombaton bejelentette a Hormuzi-szoros ismételt lezárását, arra hivatkozva, hogy Izrael megsérti a Libanonra is kiterjedő tűzszünetet.

Az amerikai Központi Parancsnokság (CENTCOM) ugyanakkor közölte, hogy szombaton 55 kereskedelmi hajó haladt át a szoroson, több mint 17 millió hordó kőolajat szállítva, és hangsúlyozta: az amerikai hadsereg továbbra is biztosítja a hajózás szabadságát.

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Donald Trump közösségi oldalán azt írta, hogy a 60 napos tűzszünet idején nem lesznek áthaladási díjak a Hormuzi-szorosban, ugyanakkor jelezte: ha nem születik végleges megállapodás, az Egyesült Államok saját díjfizetési rendszert vezethet be a térség biztonságának fenntartásáért nyújtott „szolgáltatások” ellenértékeként.

A tárgyalások sikerét veszélyezteti, hogy Libanonban a tűzszünet ellenére folytatódnak az összecsapások. Izrael és a Hezbollah kölcsönösen egymást vádolja a fegyvernyugvás megsértésével. Libanoni források szerint szombaton legkevesebb 35 ember vesztette életét izraeli légicsapásokban, míg az izraeli hadsereg közlése szerint a Hezbollah több mint ötven lövedéket lőtt ki izraeli állásokra.

JD Vance indulása előtt úgy nyilatkozott, bízik a tűzszünet fennmaradásában, és reményét fejezte ki, hogy előrelépés történik az iráni atomprogramról és a libanoni helyzetről szóló egyeztetéseken. A közvetítő szerepet vállaló Pakisztán miniszterelnöke, Sehbáz Saríf és a hadsereg vezetője szintén részt vesz a hétvégi tárgyalási fordulón.

Kiemelt kép: Mohammad Báger Gálibáf, az iráni parlament elnöke és Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter érkezik az Egyesült Államok és Irán közötti béketárgyalásoknak helyszínt adó svájci Obbürgenben 2026. június 21-én hajnalban (Fotó: MTI/EPA/Keystone/Urs Flüeler)