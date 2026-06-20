Vörös kód lépett életbe a hőség miatt, keddig tart az intézkedés

A hőség miatt szombat hajnaltól életbe lépett a vörös kód, amely várhatóan kedd éjfélig fog tartani – közölte szociális- és családügyi miniszter szombaton.

Kátai-Németh Vilmos a Facebook-oldalára feltöltött videóban azt kérte mindenkitől, hogy a hőségriadó alatt különösen figyeljen az egyedül élő idős emberekre, a kisgyermekekre, a fogyatékossággal élő emberekre, a krónikus betegekre és a hajléktalan emberekre, mert ők fokozott veszélynek vannak kitéve.

A szociális ellátórendszer és a gyermekvédelmi rendszer felkészült a nagy hőségre – tette hozzá.

A miniszter azt is kérte, ha valaki segítségre szoruló embert lát, ne menjen el mellette, hívja a 112-es segélyhívó vonalat.

A vörös kódnak két fontos célja van, egyrészt felhívja a társadalom figyelmét a rendkívüli helyzetre, másrészt a speciális eljárásrend alatt a szociális szektorban a diszpécserszolgálat jelzése alapján minden intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat, attól függetlenül, hogy kiknek nyújtanak szolgáltatást.

Szombattól másodfokú hőségriasztást rendelt el az országos tisztifőorvos a meteorológiai szolgálat előrejelzése alapján. A hőségriasztás kedd éjfélig tart.

Kiemelt kép: Egy kutya fürdik a hőségben a Szabadság téri szökőkútnál 2021. július 13-án (Fotó: MTI/Mohai Balázs)