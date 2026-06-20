Vaskupola után itt a Vasdarázs: új fegyvert mutatott be Izrael

Új generációs fegyverként lép a piacra az izraeli Iron Wasp (Vasdarázs) nevű elfogórendszer, amelyet elsősorban harcjárművekről indítható drónelhárító fegyverként fejlesztenek.

Az Iron Wasp a Rafael többrétegű légvédelmi portfóliójának részeként jelenik meg, olyan rendszerek fejlett kiegészítőjeként, mint a Trophy aktív védelmi rendszer, az Iron Beam lézeres légvédelmi rendszer, vagy a legendás Vaskupola. Bár ezek hatékonynak bizonyulnak a rakéta- és rakétatüzérségi fenyegetések ellen, az elmúlt évek konfliktusai azonban rámutattak arra, hogy az olcsó, kis méretű drónok egyre nagyobb veszélyt jelentenek a harctéren.

Az új izraeli fegyverrendszer a SpearUAV által fejlesztett Viper kóborló lőszer (loitering munition) technológiájára épül, de kifejezetten páncélozott járművekről történő indításra és a Rafael érzékelőrendszereivel való együttműködésre optimalizálták.

Az Iron Wasp egy többkonténeres indítóegységből indítható, amely a harcjármű tetejére szerelhető. Nyílt architektúrájú kialakításának köszönhetően különböző vezetési és irányítási rendszerekkel is integrálható. A gyártók egyelőre kevés technikai részletet árultak el a működéséről, de a rendelkezésre álló információk alapján a rendszer valószínűleg a jármű, vagy a harccsoport saját szenzorjaira támaszkodik a célok felderítéséhez.

Az eddig elérhető információk alapján az Iron Wasp autonóm elfogóeszközként működik. A kezelőnek várhatóan csak jóvá kell hagynia az indítást, miután a rendszer érzékeli a közeledő drónfenyegetést.

A Rafael által közzétett látványterveken az eszköz orrában egy stabilizált elektro-optikai kamera látható, amely feltehetően lehetővé teszi a célpont önálló felkutatását és követését.

A vállalat közlése szerint az Iron Wasp a Rafael különböző robbanófejeivel is kompatibilis lesz, ami arra utal, hogy a célok megsemmisítése nem közvetlen ütközéssel, hanem robbanó harci rész alkalmazásával történik majd. Az új fejlesztés jól mutatja, hogy a modern hadviselésben a hagyományos légvédelmi rendszerek mellett egyre nagyobb hangsúlyt kapnak az olcsó drónok elleni, gyors reagálású és költséghatékony védelmi megoldások – adta hírül a Noekohn.

Kiemelt kép: forrás: Neokohn.hu