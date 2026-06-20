Meloni Trumpnak: A népszerűségem nem tartozik rád. Azt javaslom, koncentrálj a sajátodra

Diplomáciai feszültséget okozott Róma és Washington között Donald Trump amerikai elnök pénteki kijelentése a La7 olasz tévécsatornának, miszerint Giorgia Meloni a népszerűsége érdekében közös fotóért „könyörgött” az Evianban tartott G7 csúcstalálkozón. Az olasz kormányfő csípős választ adott erre.

Donald Trump telefonon nyilatkozott a csatorna fehér házi tudósítójának. A témák között érintette a franciaországi G7-csúcstalálkozón Giorgia Melonival készült közös fényképet, amelyen az amerikai elnök és az olasz kormányfő beszélgetés közben egy díványon ülve látható.

Trump kijelentette: „Meloni örült, hogy beszéltem vele, pedig nem is volt kötelességem vele beszélni.”

Azt mondta, az olasz kormányfő könyörgött neki, hogy készüljön róluk egy közös kép.

„Annyira akart egy közös fotót velem. Nem kellett volna megtennem, de megsajnáltam”

– fogalmazott Trump.

Giorgia Meloni közösségi oldalán reagálva teljesen alaptalannak nevezte Trump kijelentését.

Azt írta, hogy megdöbbentették az amerikai elnök szavai. Hozzátette: „Én és Olaszország soha nem könyörgünk.”

Válaszul Donald Trump az NBC News televíziónak adott nyilatkozatában úgy fogalmazott, hogy Giorgia Meloni korábban az ő „nagy szurkolója volt” majd hozzátette, hogy „már nem akarom őt szurkolónak, mert nem volt ott – a NATO-csoporttal egyetemben – a szorossal összefüggésben”. Az amerikai elnök a Hormuzi-szorosra utalt, aminek zárlata idején elmaradt a szövetésgesek segítsége, de korábban is többször bírálta az olasz kormányt az Irán ellen végrehajtot amerikai katonai művelet idején az olasz légtér használatának megtagadása miatt is.

Meloni válasza nem maradt el. A Trumpnak címzett nyílt üzenetet az olasz miniszterelnök a Facebookon osztotta meg, és így szól:

„Elnök úr, ezek a folyamatos, ok nélküli támadások teljesen értelmetlenek. A népszerűségemnek az, hogy a barátja voltam, bizonyosan nem segített, az nem azon áll, hogy milyen viszonyban van velem. A népszerűségem attól függ, hogy mennyire vagyok képes megvédeni az olasz nemzeti érdeket, és pontosan ez az, amit mindig is tettem. És ez az, amit az Olaszországban lévő amerikai légibázisok ügyében is tettem: azok használatát olyan megállapodások szabályozzák, amelyeket mindig tiszteletben tartottunk, és amelyeket addig nem érhet sérelem, amíg én vagyok a miniszterelnök. Olaszország még mindig szuverén ország. Akárhogyan is: a népszerűségem nem tartozik önre. Javaslom, foglalkozzon a sajátjával.”

Meloni angolul és olaszul és közzétette válaszlevelét. Az olaszul közzétett változatban tegezi Trumpot, így az utolsó mondatokat akár úgy is lehet fordítani, hogy „a népszerűségem nem tartozik rád, foglalkozz a sajátoddal”.

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Kiemelt kép: Giorgia Meloni olasz miniszterelnök évindító sajtóértekezletén a képviselõház római épületének sajtótermében 2026. január 9-én – MTI/EPA/ANSA/Ettore Ferrari