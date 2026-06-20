Korrupciós vádak miatt bíróság elé állítják a spanyol kormányfő feleségét

Korrupciós vádak miatt bíróság elé kell állnia Begona Gómeznek, Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök feleségének; az ügyben eljáró bíró előzetes intézkedésként szombaton elrendelte útlevelének bevonását, megtiltotta számára az ország elhagyását, valamint kétheti rendszerességű bírósági jelentkezésre kötelezte.

Juan Carlos Peinado nyomozóbíró több bűncselekmény miatt állítja bíróság elé Gómezt: befolyással üzérkedés, magánszektoron belüli korrupció és közpénzek hűtlen kezelése. Azt vizsgálják, hogy a miniszterelnök feleségeként betöltött pozícióját felhasználva szerzett-e meg bizonyos szerződéseket. A vádakat Gómez tagadja.

A nyomozást 2024 áprilisában indították Gómezzel szemben, miután a magát „Manos Limpias” (Tiszta Kezek) szakszervezetnek nevező szélsőjobboldali csoport sajtóinformációkra alapozva feljelentést tett ellene.

A miniszterelnöki hivatal bírálta a bíró döntését, kijelentve, hogy eljárása minden jogi alapot nélkülözött, és kizárólag politikai indítékok vezérelték.

Az ügy egyike azoknak a korrupciós vizsgálatoknak, amelyek egyre nagyobb nyomást gyakorolnak Sánchezre, aki Európa kevés megmaradt baloldali vezetőinek egyike. Őt magát egyik eljárásban sem nevezték meg, és azt állítja, hogy ezek egy politikai kampány részei, amelynek célja a hatalomból való eltávolítása.

Több közeli szövetségese – köztük a Szocialista Párt harmadik számú vezetője és Sánchez volt közlekedési minisztere – is vizsgálat alatt áll olyan ügyekben, amelyek feltételezett kenőpénzekhez kapcsolódnak közbeszerzésekben, olaj- és gázszerződésekben, valamint a járvány alatti maszkbeszerzésekben. Ők szintén tagadják a vádakat.

Külön ügyben a spanyol legfelsőbb bíróság közölte, hogy vizsgálatot indított José Luis Rodríguez Zapatero volt miniszterelnök ellen is, aki ellen az a gyanú merült fel, hogy egy olyan hálózatot vezetett, amely harmadik felek – köztük a Plus Ultra légitársaság – érdekében lobbitevékenységből profitált. Zapatero úgyszintén tagadja a vádakat.

Kiemelt kép: Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök és felesége, Begona Gómez XIV. Leó pápa miséjére érkezik a barcelonai Sagrada Família-bazilikába 2026. június 10-én – MTI/EPA-EFE/Alejandro Garcia