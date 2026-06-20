Halálos áldozata és többtucatnyi sérültje van az angliai vasúti balesetnek

Összeütközött pénteken két vasúti szerelvény a dél-angliai Bedford városának közelében. A brit közlekedési rendőrség péntek esti beszámolója szerint a szerencsétlenségben egy ember életét vesztette, sokan megsérültek. Szombat hajnalban a közlekedési dolgozók szakszervezetének (Rail, Maritime and Transport Union, RMT) főtitkára, Eddie Dempsey bejelentette, hogy az egyik szerelvény mozdonyvezetője halt meg a balesetben.

A kelet-angliai regionális mentőszolgálat nem sokkal korábban közölte, hogy a balesetnek 89 sérültje van, közülük tizenegyen nagyon súlyos, 22-en súlyos sérüléseket szenvedtek.

További 56 embert könnyebb sérülésekkel láttak el vagy a helyszínen, vagy kórházban.

A mentőszolgálat ismertetése szerint a szerencsétlenség helyszínére húsz mentőautó és hat mentőhelikopter érkezett.

A sérülteket fogadó bedfordi és lutoni kórház egyaránt arra kérte az ellátási körzetéhez tartozókat, hogy csak a legszükségesebb esetekben keressék fel sürgősségi ügyeleteiket.

A közlekedési rendőrség beszámolója szerint az East Midlands Railway vasúttársaság London felé tartó két szerelvénye ütközött össze Bedford és Luton között.

Mindkét szerelvény dél felé, a londoni St. Pancras nemzetközi pályaudvarra tartott, amikor az egyik a vasútbiztonsági berendezések hibája miatt a nyílt pályán megállt, és a mögötte érkező vonat hátulról nekiütközött.

Az egyik vonat Corby városából, a másik Nottinghamből indult.

A baleset miatt a St. Pancrasról induló és oda érkező teljes észak-déli vasúti forgalom leállt.

A baleset helyszínéhez közeli Luton mellett működik a Londont kiszolgáló öt nagy nemzetközi repülőtér egyike.

Az első szerelvény, amelynek a másik hátulról nekiütközött, a menetrend szerint megállt volna a repülőtér Luton Airport Parkway nevű vasútállomásán.

Luton és Budapest között a Wizz Air légitársaság közlekedtet napi több járatot.

A rendőrség szerint a Londontól a közép-angliai Sheffield felé vezető vasútvonalon várhatóan egész hétvégén szünetel a forgalom.

Nagy-Britanniában az 1990-es évek óta nem történt a péntek estihez hasonló súlyosságú vasúti szerencsétlenség.

Kiemelt kép: Mentők a helyszínen 2026. június 19-én, miután összeütközött két személyszállító vonat a dél-angliai Bedford közelében. Egy ember életét vesztette, többen súlyosan megsérültek – MTI/AP/PA/Jamie Lashmar