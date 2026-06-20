Donald Trump lemondóan nyilatkozott Giorgia Meloniról

Bírálta Giorgia Meloni olasz miniszterelnököt Donald Trump amerikai elnök, amiért Olaszország nem nyújtott segítséget az iráni konfliktus idején. Az Egyesült Államok elnöke ezzel arra a Rómában kiadott nyilatkozatra reagált, amelyben az olasz kormányfő hamis állítással vádolta őt.

Donald Trump az NBC News televíziónak adott nyilatkozatában úgy fogalmazott, hogy Giorgia Meloni korábban az ő „nagy szurkolója volt” majd hozzátette, hogy „már nem akarom őt szurkolónak, mert nem volt ott – a NATO-csoporttal egyetemben – a szorossal összefüggésben”. Az amerikai elnök a Hormuzi-szorosra utalt, aminek zárlata idején elmaradt a szövetésgesek segítsége, de korábban is többször bírálta az olasz kormányt az Irán ellen végrehajtot amerikai katonai művelet idején az olasz légtér használatának megtagadása miatt is.

A pénteken kialakult vita alapja, hogy Donald Trump egy olasz televíziónak adott interjúban azt állította, hogy Giorgia Meloni a G7-csoport eheti találkozóján „könyörgött neki” egy közös fotóért.

Giorgia Meloni pénteken kiadott közleményében cáfolta az elnök állítását, és azt „teljes kitalációnak” minősítette.

A diplomáciai vita nyomán lemondta jövő hétre tervezett hivatalos Egyesült Államokbeli látogatását Antonio Tajani olasz külügyminiszter, aki Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel tárgyalt volna egy olasz-amerikai üzleti, befektetési, tudományos és innovációs fórum keretében Miamiban.

A washingtoni külügyminisztérium közleménye szerint a kétoldalú találkozó témája az amerikai-olasz együttműködés lett volna a gazdaságbiztonság és kritikus ásványkincsek kérdéseiről.

Kiemelt kép: Az olasz miniszterelnöki hivatal sajtóirodájának felvételén Giorgia Meloni olasz miniszterelnököt (j) fogadja Donald Trump megválasztott amerikai elnök a Mar-a-Lago birtokán, a floridai Palm Beachben 2025. január 4-én – MTI/EPA/Olasz miniszterelnöki hivatal sajtóirodája/Filippo Attili