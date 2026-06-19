Összeütközött két vasúti szerelvény Angliában, többen súlyosan megsérültek

Összeütközött péntek este két vasúti szerelvény a dél-angliai Bedford városának közelében. Jelentések szerint többen súlyosan megsérültek.

A brit közlekedési rendőrség első, rövid közleményében csak az ütközés tényéről számolt be, további részletek ismertetése nélkül.

A közlekedési dolgozók szakszervezetének (Rail, Maritime and Transport Union, RMT) szóvivője ugyanakkor arról számolt be, hogy a vonatok személyzetének tagjai és az utasok közül többen súlyosan megsérültek.

Az első adatok szerint mindkét szerelvény dél felé, a londoni St. Pancras pályaudvarra tartott,

amikor az egyik szerelvény műszaki hiba miatt a nyílt pályán megállt, és a mögötte érkező vonat hátulról nekiütközött.

Az egyik vonat Corby városából, a másik Nottinghamből indult; a baleset Bedford és Luton között történt.

A Thameslink vasúttárság tájékoztatása szerint a baleset miatt az összes vasútvonal forgalma leállt a két város között.

Luton mellett működik a Londont kiszolgáló öt nagy nemzetközi repülőtér egyike.

Az első szerelvény, amelynek a másik hátulról nekiütközött, a menetrend szerint megállt volna a repülőtér Luton Airport Parkway nevű vasútállomásán.

A Thameslink azt kérte, hogy

egyelőre senki ne keljen útra az érintett vasútvonalon.

A helyszínre tűzoltók, mentőegységek és mentőhelikopterek érkeztek.

Fotó: Facebook