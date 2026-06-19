Magyar Péter: Tiszteletet adok, és elvárom ugyanezt a hazám felé

A kormányfő közlése szerint első felszólalásában őszinteségről, a politikai korrektség és a kettős beszéd meghaladásáról beszélt Európa vezetőinek. Elmondta nekik, mit tapasztalt „két év alatt 700 településen, az emberek szemébe nézve”, és hogy szerinte miről kellene szólnia a politikának.
„Hangsúlyoztam, hogy nem népszerű szeretnék lenni a teremben és Brüsszelben, hanem minden pillanatban a magyar embereket képviselni”
– írta Magyar Péter.
Megjegyezte, hogy a felszólalása végén – szokatlan módon – nagy tapsot kapott, pedig egyértelműen megtámogatta az előtte szólókat, akik az illegális migrációval kapcsolatos szabályok további szigorítása mellett „törtek lándzsát”.
Ma már láthatóan ez a többség a vezetők között – írta a miniszterelnök.
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Kiemelt kép: Magyar Péter (Fotó: Facebook)