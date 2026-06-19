Magyar Péter: Tiszteletet adok, és elvárom ugyanezt a hazám felé

Tiszteletet adok, és elvárom ugyanezt a hazám felé – ismertette álláspontját az Európai Tanács csütörtöki, brüsszeli ülésén történtekről beszámolva Magyar Péter miniszterelnök péntek reggeli Facebook-bejegyzésében.

A kormányfő közlése szerint első felszólalásában őszinteségről, a politikai korrektség és a kettős beszéd meghaladásáról beszélt Európa vezetőinek. Elmondta nekik, mit tapasztalt „két év alatt 700 településen, az emberek szemébe nézve”, és hogy szerinte miről kellene szólnia a politikának.

„Hangsúlyoztam, hogy nem népszerű szeretnék lenni a teremben és Brüsszelben, hanem minden pillanatban a magyar embereket képviselni”

– írta Magyar Péter.

Megjegyezte, hogy a felszólalása végén – szokatlan módon – nagy tapsot kapott, pedig egyértelműen megtámogatta az előtte szólókat, akik az illegális migrációval kapcsolatos szabályok további szigorítása mellett „törtek lándzsát”.

Ma már láthatóan ez a többség a vezetők között – írta a miniszterelnök.

Kiemelt kép: Magyar Péter (Fotó: Facebook)